The Voice Saison 25 comptait un certain nombre d’artistes invités

La voix a couronné un nouveau vainqueur à la fin de la saison 25 le mardi 21 mai.

Date limite a confirmé qu’Asher HaVon, de l’équipe Reba, avait été annoncé comme le vainqueur du La voix Saison 25, décrochant le titre aux quatre autres finalistes.

Dan + Shay, John Legend et Reba McEntire ont tous honoré la finale de la saison 25, Chance the Rapper ayant perdu ses deux derniers actes la semaine précédente.

Parmi les autres chanteurs en compétition pour le titre de vainqueur, Josh Sander a remporté la deuxième place, Bryan Olesen et Nathan Chester de Team Legend ont obtenu respectivement la troisième et la quatrième place. Pendant ce temps, Karen Waldrup de l’équipe Dan et Shay a terminé à la cinquième place.

Les cinq finalistes se sont affrontés en duo avec leurs entraîneurs respectifs lors de la soirée finale la plus attendue. HaVon et Sanders ont présenté une interprétation de Me débrouiller tout seul et Retour à Dieu, respectivement, avec Mc Whole.

Olesen et Chester ont joué avec Legend sur Se sentir bien et Quand un homme aime une femmerespectivement.

De plus, Waldrup est monté sur scène en premier avec Dan + Shay pour faire une sérénade Tu as l’air bien lors de la soirée finale.

De plus, la finale s’est accompagnée d’une série de performances invitées mettant en vedette The Black Keys, Jelly Roll, Muni Long, Kate Hudson, Thomas Rhett et Gina Miles.