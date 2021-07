Le Néerlandais de 20 ans a rejoint la formation des Bavarois en provenance de Feyenoord en 2017.

Bien qu’il soit passé chez les seniors deux ans plus tard et qu’il fasse partie de l’équipe ayant remporté la Ligue des champions en 2020, il n’a disputé que 12 matches avec le Bayern et a été prêté à Parme lors du dernier mercato.

En cette pré-saison, donc, Zirkzee chante pour son souper – non seulement pour rester à l’Allianz Stadium, mais aussi, peut-être, pour attirer un acheteur potentiel qui ne sera pas un énorme recul dans sa carrière.

Samedi, contre les visiteurs de son pays d’origine, il n’a pas fait grand-chose pour attirer les employeurs actuels ou futurs avec une miss d’horreur.

A l’approche de la mi-temps, avec un niveau du Bayern à 1-1 contre l’Ajax, Zirkzee a fait du bon travail pour forcer une erreur de Jurrien Timber après un mauvais backpass.

D’une seule touche, il a laissé le gardien Remko Pasveer dans son sillage alors qu’il s’approchait d’un filet ouvert.

Mais au lieu de courir après le ballon lâche pour le frapper à la maison, Zirkzee a couru à une allure d’escargot et semblait heureux de le voir arriver.

Cependant, Perr Schurrs n’était pas prêt à abandonner et a battu Zirkzee au ballon pour arrêter un but potentiel et se mettre en sécurité.

Alors que les images de l’incident devenaient virales, les fans du monde entier se sont penchés sur l’international néerlandais des jeunes.

Zirkzee 🤦🏼‍♂️ Ne vous endormez probablement pas devant le but pic.twitter.com/DVs1Qcdq8Z – Patrick (@Simplblue88) 24 juillet 2021

« Ne vous endormez pas devant le but », lui a-t-on conseillé, aux côtés d’un emoji facepalm.

« Sunday League. Je veux dire allez, mec, » a remarqué un autre.

« Même énergie » a plaisanté un téléspectateur, accompagné d’un mème du badboy du football Mario Balotelli à son apogée.

Le finaliste de l’Euro 2012 avec l’Italie a été à juste titre accroché par l’entraîneur et compatriote de l’époque Roberto Mancini à Manchester City après avoir tenté un coup ridicule alors qu’il était au but qui est devenu horriblement large lors d’un match de pré-saison.

« J’espère qu’il sera un peu plus sérieux dans un match de Bundesliga », Le manager de Zikzee, Julian Nagelsmann, a déclaré à Abendzeitung après le match. « Mais je n’ai pas besoin de lui parler – il le saura lui-même.

« Nous étions un peu trop profonds en première mi-temps, nous n’étions pas vraiment aussi puissants dans la première ligne d’attaque. Pourtant, nous avons eu la chance de prendre l’avantage juste avant la mi-temps », le nouveau tireur du Bayern a également ajouté après le match nul 2-2.

« Nous devions marquer cela. Nous avons ensuite un peu changé les choses pendant la pause et avons été vraiment bons dans le premier quart d’heure après la mi-temps. Nous avons appliqué beaucoup de pression et avons eu de bonnes périodes de possession. Ensuite, nous avons remplacé dix joueurs.

🗣️ @J__Nagelsmann sur #FCBAJA: « On a un peu changé les choses à la pause et on était vraiment bien dans le premier quart d’heure après la mi-temps. On a mis beaucoup de pression et on a bien gagné le ballon. »#AudiFCBTourpic.twitter.com/3Ov2SSv3Od – FC Bayern anglais (@FCBayernEN) 25 juillet 2021

« Les garçons ont également très bien fait. Ils ont été courageux et ont bien joué avec le ballon. Compte tenu de l’équipe à notre disposition, c’était tout à fait correct dans l’ensemble.



« Nous sommes très heureux qu’il y ait eu des spectateurs aujourd’hui et ils nous ont soutenus. C’était une belle expérience. »

La prochaine étape pour les rois de la Bundesliga sera des rencontres avec Mönchengladbach mercredi et Napoli samedi prochain.

La saison du Bayern commençant le 6 août dans le DFB-Pokal, les auditions de Zirkzee s’épuisent.