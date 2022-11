Le vainqueur de la I-League sera promu en ISL la saison prochaine : AIFF

La Fédération indienne de football (AIFF) a déclaré samedi que le vainqueur de la I-League, qui débute le 12 novembre, jouera dans la Super League indienne (ISL) la saison prochaine, sans payer de frais conformément à la feuille de route finalisée sur trois ans. depuis.

Mais la participation des vainqueurs de la I-League de la saison 2022-23 – ainsi que 2023-24 – à l’ISL sera soumise au respect des critères de licence des clubs.

“Nous pouvons confirmer que le vainqueur de la I-League de cette saison sera promu à l’ISL (saison 2023-24) sous réserve de remplir les critères de licence Premier One et le mérite sportif”, a déclaré le secrétaire général de l’AIFF, Shaji Prabhakaran. PTI.

“Ils (les vainqueurs de la I-League) ne donneront aucun frais (de participation). Étant donné que tous les clubs jouant dans l’ISL devront remplir les critères de licence Premier One, ils (les vainqueurs de la I-League) devront également remplir les critères.

Selon la feuille de route entre l’AIFF et l’AFC, à partir de la saison 2022-23, les vainqueurs de la Hero I-League auront une chance d’être promus à la saison Hero ISL 2023-24 sur la base du mérite sportif et de l’obtention de la licence Premier 1. Critères.@IndianFootball pic.twitter.com/jwbKWAWdzW – Kalyan Chaubey (@kalyanchaubey) 5 novembre 2022

Selon la feuille de route approuvée en 2019 avec la participation de la Confédération asiatique de football (AFC) et convenue par les parties prenantes, l’équipe championne de la I-League de cette saison (2022-23), ainsi que celle de l’année prochaine (2023-24 ), obtiendra une place directe dans la prochaine saison de l’ISL de premier plan.

Le système de promotion et de relégation devait entrer en vigueur dans l’ISL à partir de la saison 2024-25.

Lorsqu’on lui a demandé si les organisateurs de l’ISL et les partenaires marketing de l’AIFF FSDL avaient accepté que les vainqueurs de la I-League à partir de cette année se qualifient pour l’ISL, Prabhakaran a déclaré: «La décision est conforme à la feuille de route qui a été convenue plus tôt. Nous venons de poursuivre la feuille de route.

“Cela mettra fin à toutes les spéculations et fera avancer le football indien. Les clubs de la I-League salueront cette décision.

Il y avait des spéculations dans certains milieux quant à savoir si la feuille de route serait respectée par le nouveau conseil exécutif dirigé par le président Kalyan Chaubey, bien que l’AIFF ait démenti les informations des médias suggérant toute décision de s’écarter du plan approuvé par l’AFC.

L’AIFF devait annoncer la décision lors de la conférence de presse qui s’est tenue ici vendredi, mais n’a pas pu le faire car elle n’a pas obtenu le feu vert de son équipe juridique à ce moment-là.

“Notre équipe juridique n’a pas pu terminer le travail hier. Mais ils l’ont terminé aujourd’hui et nous avons maintenant le feu vert légal », a déclaré Prabhakaran.

«Puisque c’était dans la feuille de route convenue plus tôt, il n’est pas nécessaire que le conseil exécutif de l’AIFF l’approuve à nouveau. Cette décision (de promouvoir le vainqueur de la I-League en ISL) est définitive.

La I-League, qui débutera le 12 novembre à Manjeri avec les champions en titre Gokulam Kerala accueillant les finalistes de l’année dernière Mohammedan Sporting, sera diffusée en direct sur deux chaînes – Eurosport et DD Sports – et sera diffusée en direct sur le Discovery Plus OTT Plate-forme.

