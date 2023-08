Le vainqueur de la Fantasy Premier League la saison dernière révèle pourquoi il doit tout à Eddie Howe

C’est la saison FPL – et pour beaucoup d’entre nous, l’excitation d’une nouvelle saison de football n’atteint pas plus de hauteur que lorsque nous nous connectons à Fantasy Premier League, sélectionnons un nom d’équipe franchement stupide et commençons à dépenser ces 100 millions de livres sterling. Mais alors que la grande majorité d’entre nous visent simplement à battre nos amis, notre famille et Martin à partir de comptes, d’autres ont fixé leurs objectifs bien plus haut : rien de moins que la domination du monde.

Originaire de l’emplacement peut-être improbable de Bakou, la capitale de l’Azerbaïdjan, Ali Jahangirov a été le champion FPL de la saison dernière – un titre dont beaucoup d’entre nous ne pouvaient que rêver. Pourtant, le joueur de 33 ans admet que l’épreuve de battre 11,4 millions d’autres concurrents à la couronne a été en fait l’une des expériences les plus traumatisantes de sa vie.

« C’était tellement stressant pour moi, une expérience vraiment folle », explique le consultant en affaires, qui a scellé la victoire lors de la dernière semaine de match. FFT.

Vainqueur de la Fantasy Premier League Ali Jahangirov (Crédit image : Ali Jahangirov)

« Je regardais plusieurs matchs, tous en même temps – quand nous sommes entrés dans la seconde moitié de cette dernière journée, j’ai pensé que j’allais perdre. Je pensais que tout mon bon travail pour conserver la première place ne servirait à rien.

Jahangirov s’est assuré de ne négliger aucun effort dans sa quête de gloire – en surveillant constamment les sites Web Twitter et FPL pour détecter les fuites d’actualités de l’équipe, en regardant des émissions YouTube pour trouver un avantage auprès d’experts spécifiques à l’équipe et en parcourant les sites du club pour des photos de la dernière séances d’entraînement pour vérifier la disponibilité des joueurs.

Le fan inconditionnel d’Arsenal a été en tête de la ligue pendant six semaines de match avant le dernier jour et a fait établir des feuilles de calcul contenant les détails de toutes les équipes de ses rivaux. Il y a eu des nuits blanches en cours de route, mais à la fin, tout cela reposait sur un remplacement du manager de Newcastle, Eddie Howe. Si Callum Wilson n’avait pas affronté Chelsea, FPL aurait eu un autre champion.

« C’était dû au fait qu’un de mes rivaux avait Ethan Pinnock de Brentford sur son banc », explique Jahangirov. « Et il était sur le point d’entrer dans son équipe à la place de Wilson. »

En FPL, des sous-marins automatiques sont créés si l’un de leurs 11 de départ ne figure pas cette semaine-là. À cette occasion, le principal rival de Jahangirov avait Wilson dans sa formation de départ, mais Pinnock se préparait à entrer si l’attaquant ne jouait pas.

Pinnock a marqué 15 points grâce à son but et une feuille blanche contre Manchester City, mais la décision de Howe était vitale : après 69 minutes, il a convoqué Wilson du banc des remplaçants à Stamford Bridge.

Callum Wilson a remporté le titre FPL d’Ali Jahangirov la saison dernière (Crédit image : Getty Images)

« C’était stressant d’attendre qu’il soit amené et c’était un tel soulagement de gagner », se réjouit Jahangirov. « Ces moments étaient difficiles à décrire car j’ai revérifié la table en direct. J’ai gagné par cinq points. C’était une sensation incroyable.

Ses prix comprenaient des vacances, des billets pour la Premier League, une montre Hublot et un ordinateur portable. « Il y a des trucs sympas », dit-il. « Je veux vraiment participer à quelques matchs d’Arsenal. J’aimerais rencontrer des joueurs pendant que je suis là.

