Le vainqueur de la Coupe du monde Florian Thauvin rejoint les Tigres de Liga MX depuis Marseille

Florian Thauvin quittera Marseille pour Tigres UANL. Catherine Steenkeste / Getty Images

Le vainqueur de la Coupe du monde, Florian Thauvin, rejoindra l’équipe de Liga MX Tigres UANL de Marseille pour un contrat de quatre ans.

L’ailier français de 28 ans arrive à la centrale mexicaine sur un transfert gratuit après avoir été lié à des clubs en Espagne et en Italie.

Thauvin, qui fait partie de l’équipe de France qui a remporté la Coupe du monde 2018 en Russie, jouera désormais aux côtés de son compatriote et ancien marseillais André-Pierre Gignac à Los Felinos.

Hormis un passage d’une saison à Newcastle United en 2015-16, Thauvin est à Marseille depuis 2013. Il compte 71 buts en 197 apparitions pour l’équipe de Ligue 1.

Sous l’entraîneur Ricardo « Tuca » Ferretti, les Tigres ont remporté cinq titres en Liga MX et un titre en Ligue des champions de la CONCACAF depuis 2011. Ferretti devrait démissionner après la saison 2021 de Clausura, avec l’ancien patron du Mexique et du Club America Miguel Herrera parmi ceux liés en tant que remplacement.