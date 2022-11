Le vainqueur de la Coupe du monde en fauteuil roulant d’Angleterre, Tom Halliwell, se réjouit des éloges de Rob Burrow après sa victoire finale 28-24 contre la France | Actualités de la Ligue de Rugby

Tom Halliwell célèbre avec la Coupe du monde après avoir guidé l’Angleterre vers la victoire sur la France en finale

Tom Halliwell a été submergé par l’émotion après que son héros Rob Burrow l’ait félicité pour avoir remporté la Coupe du monde de rugby en fauteuil roulant.

Le capitaine anglais a parlé dans la préparation de la victoire 28-24 de vendredi contre la France en finale de l’honneur qu’il avait de porter le maillot n ° 7 comme Burrow l’avait fait au cours de sa brillante carrière avec l’équipe de Betfred Super League, Leeds Rhinos.

Burrow a posté ses félicitations à Halliwell, qui a marqué l’essai décisif à deux minutes de la fin de la victoire de l’Angleterre contre la France, sur son compte Twitter après la finale et la star des Rhinos en fauteuil roulant a été submergée de générer une telle réaction.

“C’est spécial”, a déclaré Halliwell. “Mon essai était en quelque sorte de recréer le sien à partir du [2011 Super League] Grand Final, sauf que le sien était à 40 mètres et le mien était probablement à quatre.

“Ce sont des mots si gentils et cela signifie beaucoup, mais je ne peux pas me reposer maintenant. J’ai encore beaucoup de travail et ce n’est que le début de la ligue de rugby en fauteuil roulant, et je suis heureux d’en faire partie.

“Je suis très reconnaissant de faire partie de ce sport, c’est incroyable et j’ai hâte de voir ce qu’il peut devenir.

“Je suis probablement redevable à jamais à la ligue de rugby et la ligue de rugby en fauteuil roulant m’a donné une plate-forme pour pouvoir jouer avec ma famille et mes amis.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Après avoir remporté la Coupe du monde de rugby à XV en fauteuil roulant, les Anglais Tom Halliwell et Seb Bechara sont revenus sur le résultat et l’ambiance du match contre la France. Après avoir remporté la Coupe du monde de rugby à XV en fauteuil roulant, les Anglais Tom Halliwell et Seb Bechara sont revenus sur le résultat et l’ambiance du match contre la France.

L’Angleterre avait perdu les deux dernières finales de la Coupe du monde en fauteuil roulant contre la France, celle de 2017 voyant ses rivaux remporter la victoire avec un essai sur le jeu final du match.

Cette fois, cependant, c’est le pays hôte qui a remporté un match en dents de scie dans lequel il était mené 14-12 à la mi-temps avant de prendre l’initiative après la pause.

“J’ai appris de nombreuses leçons incroyables en cours de route et jouer contre la France dans des matchs serrés a probablement été la plus grande leçon, alors merci à eux”, a déclaré l’entraîneur-chef de l’Angleterre, Tom Coyd.

“J’ai dit ‘croyez en vous’ [at half-time] parce que je pensais que nous jouions avec nous-mêmes. Notre défense était si solide que nous avions juste un peu peur de faire une erreur. Je leur ai dit de croire en eux-mêmes et ils sont sortis et ont fait ça.”

L’essai tardif de Tom Halliwell a scellé la victoire de l’Angleterre sur la France

L’attention se tournera bientôt vers la prochaine Coupe du monde de rugby à XV en France dans seulement trois ans, l’objectif étant de tirer parti de l’exposition dont la version en fauteuil roulant du sport a bénéficié en parallèle aux compétitions de course à pied masculines et féminines.

Halliwell est optimiste qu’il ne fera que croître dans la préparation du tournoi de 2025, mais pour l’instant, il veut juste profiter du moment de diriger l’Angleterre vers la gloire sur la plus grande scène du sport.

“C’est probablement la meilleure sensation au monde, la soulever avec ces joueurs et ce personnel”, a déclaré Halliwell.

“Nous avons travaillé si dur au cours des cinq dernières années pour pouvoir en arriver là et c’est tellement bon de savoir que tout ce travail acharné a porté ses fruits.”

Tom Halliwell soulève le trophée après sa victoire en finale de la Coupe du monde

Crismanovich critique le manque de douches

La Coupe du monde en fauteuil roulant a été largement acclamée pour avoir élevé le sport à un nouveau niveau et pour son caractère inclusif, le sport permettant aux athlètes masculins et féminins handicapés et non handicapés de concourir sur un pied d’égalité.

Mais alors que l’entraîneur-chef de la France, Sylvain Crismanovich, a estimé que l’action sur le terrain avait apporté de nombreux points positifs au cours des trois dernières semaines, il pense qu’il y avait encore des domaines dans les coulisses où du travail devait être fait.

Crismanovich était particulièrement contrarié par le manque de douches pour les joueurs sur le site de la finale, Manchester Central.

“Il y a eu beaucoup de points positifs devant les caméras, mais derrière les caméras, j’ai l’impression qu’il y a eu des oublis dans ce tournoi”, a déclaré Crismanovich.

La France, championne en titre, a été devancée par l’Angleterre en finale cette fois-ci

“Il n’y a pas eu de discrimination entre les équipes, mais ce soir nous n’avons pas de douches.

“Tous les joueurs ont joué, mais n’avaient pas de douches et je ne pense pas que les femmes ou les hommes auraient supporté cela.”

Sur le jeu lui-même, Crismanovich a estimé que le résultat aurait pu aller dans les deux sens.

“Ce fut un match serré tout au long et il n’y avait aucune raison pour que nous sentions que nous étions aux commandes”, a déclaré Crismanovich. “Il y a eu des allers-retours tout au long du parcours, donc c’était un match serré.”