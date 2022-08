Le vainqueur de la Coupe du monde Cesc Fabregas rejoint l’équipe italienne de Côme

L’ancien champion du monde et d’Europe Cesc Fàbregas a rejoint le club italien de deuxième division de Côme.

Fàbregas, qui a remporté la Coupe du monde avec l’Espagne en 2010 ainsi que deux championnats d’Europe, a été dévoilé lundi en tant que joueur de Côme après avoir signé un contrat de deux ans.

Le petit club, qui est basé sur les rives du pittoresque lac de Côme, a terminé 13e lors de sa première saison en Serie B lors de la dernière campagne et a joué pour la dernière fois dans l’élite italienne il y a près de 20 ans.

Plus de 100 fans attendaient d’accueillir Fàbregas, qui a posé pour des selfies et signé des autographes devant le Stadio Giuseppe Sinigaglia.

“Je viens ici avec la même ambition que toujours : je veux jouer, je veux gagner et emmener Côme en Serie A”, a déclaré Fàbregas. “J’ai encore beaucoup à faire dans le football, j’ai beaucoup d’ambition.”

Le milieu de terrain de 35 ans arrive en transfert gratuit après l’expiration de son contrat avec Monaco en juin. Il a également joué pour Arsenal, Barcelone et Chelsea, remportant une multitude de trophées au cours d’une brillante carrière.

Fàbregas a déclaré que son déménagement improbable était dû au PDG de Côme – et ancien joueur de Chelsea – Dennis Wise.

“Il y avait de nombreuses raisons”, a-t-il déclaré. “C’était la première fois que mon contrat se terminait, je voulais une expérience qui pourrait m’exciter et me motiver, Côme a un projet à long terme et c’était exactement ce que je voulais, mais le mérite revient à Dennis Wise qui m’a fait prendre ça occasion.

« Le prochain défi est toujours le plus important. Les deux prochaines années de ma vie seront totalement consacrées à Côme, à la fois sur et hors du terrain, ce qui compte pour moi, c’est la croissance de cette ville.

Fàbregas ne sera pas le seul vainqueur de la Coupe du monde en Serie B, l’ancien grand italien Gianluigi Buffon jouant toujours dans les buts de Parme à l’âge de 44 ans.

“Je suis content de l’affronter à nouveau sur le terrain, j’ai déjà marqué deux buts contre lui dans le passé, pourquoi ne pas lui en mettre un troisième”, a déclaré Fàbregas en riant.

“Le fait qu’il y ait deux champions du monde montre que la Serie B est à un haut niveau.”

Como, qui a été déclarée en faillite à deux reprises au cours des 18 dernières années et refondée, appartient à la société britannique de médias et de divertissement SENT Entertainment Ltd depuis 2019.

