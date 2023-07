Le vainqueur de la Coupe du monde Cesc Fabregas annonce sa retraite du football à 36 ans

L’ancien milieu de terrain de Barcelone et d’Espagne Cesc Fabregas a annoncé sa retraite du football samedi à l’âge de 36 ans, près de 20 ans après avoir fait ses débuts à Arsenal à l’âge de 16 ans.

Le vainqueur de la Coupe du monde 2010 a fait cette annonce sur Twitter, un an après le début d’un contrat de deux ans qu’il a signé l’été dernier avec l’équipe italienne de deuxième division Côme.

« C’est avec une grande tristesse que le moment est venu pour moi de raccrocher mes chaussures de jeu », a déclaré Fabregas.

Après avoir rejoint Arsenal depuis l’académie des jeunes de Barcelone, il est devenu le plus jeune joueur du club londonien lorsqu’il a fait ses débuts dans un match de Coupe de la Ligue en octobre 2003 à l’âge de 16 ans et 177 jours.

Il est ensuite devenu capitaine d’Arsenal mais a quitté le club pour revenir à Barcelone en 2011, un an après avoir aidé l’Espagne à remporter la Coupe du monde en Afrique du Sud.

Il faisait également partie des équipes espagnoles qui ont remporté deux championnats d’Europe consécutifs en 2008 et 2012.

À Barcelone, il a remporté le titre de champion d’Espagne 2012-13, mais a quitté le club pour revenir en Premier League avec Chelsea un an plus tard, aidant les Blues à remporter le championnat en 2015 et 2017.

Il a rejoint le club de la ligue française Monaco en 2019, où il a joué 68 fois avant de signer pour Côme l’été dernier.

« Dès mes premiers jours au Barca, Arsenal, Barca encore, Chelsea, Monaco et Côme, je les chérirai tous », a écrit Fabregas. « De soulever la Coupe du monde, l’Euro, de tout gagner en Angleterre et en Espagne et presque tous les trophées européens, ce fut un voyage que je n’oublierai jamais. »

Reportage de l’Associated Press.

