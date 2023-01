Le vainqueur de la Coupe du monde, Alexis Mac Allister, “pas pressé de partir” de Brighton

Le milieu de terrain vainqueur de la Coupe du monde de Brighton, Alexis Mac Allister, s’attend à rester sur la côte sud dans un avenir prévisible, déclarant qu’il n’est “pas pressé de partir” au milieu des spéculations le liant à un transfert ailleurs.

Mac Allister a commencé six des sept matchs de la Coupe du monde 2022 de l’Argentine sur le chemin de la levée du trophée, devenant une figure intégrante de l’équipe en faisant deux passes décisives et en marquant une fois dans le tournoi également.

Par conséquent, les spéculations se sont intensifiées liant Mac Allister à un départ de Brighton, mais le joueur de 24 ans a minimisé cela en déclarant à quel point il est heureux au club.

S’exprimant sur Albion TV, la chaîne YouTube interne du club, à son retour de la célébration de la victoire de la Coupe du monde en Argentine, Mac Allister semble déterminé à traduire ses performances pour son pays à Brighton maintenant.

“J’essaie de ne pas trop lire”, a-t-il déclaré. “Je dis toujours que je suis heureux ici, je ne suis pas pressé de partir. Je me sens vraiment bien, je suis vraiment reconnaissant envers ce club, mes coéquipiers et toutes les personnes qui travaillent ici. Je suis juste concentré sur le prochain match et ce club.

“C’était une bonne Coupe du Monde pour ce club et pour les joueurs qui sont allés à la Coupe du Monde. Nous savons que nous avons une bonne équipe avec de très bons joueurs. C’est une ligue difficile, ce sera difficile, mais nous essaierons finir le plus haut possible.”

Mac Allister a rejoint Brighton en janvier 2019 en provenance d’Argentinos Juniors, avant de signer une prolongation de contrat il y a un an. En effet, son contrat actuel doit expirer en juin 2025, la côte sud ayant la possibilité de prolonger son contrat d’un an.

Chelsea, Arsenal et Liverpool font partie des clubs intéressés, Transfermarkt le valorisant à 37 millions de livres sterling. Cependant, il faudra probablement beaucoup plus d’argent pour éloigner l’Argentin du stade Amex.

Chelsea est cependant le favori pour obtenir sa signature, en raison de sa connexion avec Graham Potter et de l’abondance du personnel qui a rejoint l’ancien manager de Brighton à Londres.

Le PDG de Brighton, Paul Barber, a déclaré que le club n’était pas pressé de vendre ses précieux atouts, tels que Mac Allister et l’Équatorien Moises Caicedo.

“Nous n’avons rien proposé [player] à qui que ce soit et je n’ai pas l’intention de le faire », a-t-il déclaré L’Argus. “Dans un monde idéal, notre équipe, qui est aussi bonne qu’elle l’a été depuis longtemps, restera intacte pendant tout le mois de janvier et nous aborderons la seconde moitié de la saison comme nous le sommes.

“Les 30 prochains jours sont imprévisibles et nous nous occuperons de tout ce qui arrivera. Mais nous n’offrons personne à personne.”

Mac Allister n’est revenu à Brighton que lundi, mais est en lice pour figurer lors de son match de Premier League contre Everton mardi soir. Pendant son absence du club, Brighton a battu Southampton 3-1 le lendemain de Noël, avant de tomber face au leader de la ligue Arsenal 4-2 le soir du Nouvel An.