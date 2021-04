Des centaines de personnes se sont rassemblées samedi dans un parc du Nebraska pour se livrer à une intense bagarre de nouilles de piscine autour du nom de Josh.

Le gagnant? Joshua Vinson Jr., âgé de quatre ans, qui a été honoré d’une couronne en papier et hissé en l’air à la vue de tous les Joshes.

Tout a commencé il y a un an lorsque l’ennui pandémique s’est installé et que Josh Swain, un étudiant de 22 ans de Tucson, en Arizona, a envoyé un message à d’autres personnes qui partageaient son nom sur les réseaux sociaux et les ont défiés en duel. La planification a commencé.

Des centaines de personnes se sont présentées samedi à Air Park à Lincoln – un endroit choisi au hasard – pour participer à la bêtise.

Les festivités ont commencé par une «bataille éreintante et juste de Rock, Paper, Scissors» entre Josh Swain de l’Arizona et Josh Swain d’Omaha, Nebraska.

KLKN-TV rapporte que l’étudiant de l’Arizona a remporté ce concours, lui permettant de revendiquer le titre du vrai Josh Swain.

Le concours de nouilles de piscine qui a suivi était ouvert à toute personne portant le prénom Josh.

Vinson Jr. a été déclaré vainqueur et a reçu une couronne Burger King pour ses efforts.

Le journaliste Yousef Nasser de KLKN-TV a capturé la cérémonie de la victoire en vidéo (et plus tard a rapporté que Vinson Jr.a en fait 4 ans, par son père).

Swain, l’organisateur, a déclaré qu’il était un peu surpris de la façon dont tout cela a explosé: « Je ne m’attendais pas à ce que les gens soient aussi catégoriques à ce sujet qu’ils le sont actuellement. »

Un Josh présent, Josh Kelsey, a déclaré au Lincoln Journal Star qu’il s’était rendu à Lincoln depuis Saint-Louis et a déclaré qu’il était époustouflé par l’ampleur de l’événement.

«Je m’attendais à 30 personnes au maximum», a déclaré Kelsey au point de vente. « C’est insensé. »

Les participants à la bagarre ont fait don de 200 à 300 livres de nourriture à la banque alimentaire de Lincoln et ont collecté plus de 8 000 dollars pour la Fondation de l’hôpital et du centre médical pour enfants à Omaha, selon le Journal Star.

Contributeur: Associated Press

«Détournement de fonds Felony»:Une femme a été accusée de crime pour ne pas avoir rendu une cassette VHS. Elle l’a découvert 21 ans plus tard.

Les 10 plus gros snubs aux Oscars de tous les temps:De « Sauver le soldat Ryan » à Alfred Hitchcock