Le vainqueur de Bigg Boss 15, Tejasswi Prakash, refuse de commenter la nouvelle saison, les internautes disent “c’est pourquoi beaucoup …”

Bigg Boss 16 a terminé 6 jours, et le vainqueur de la saison dernière, Tejasswi Prakash, a une réaction surprenante au spectacle de Salman Khan. La star de Naagin 6 prépare son film en marathi Mann Kasturi Re, et elle a été vue en train de promouvoir son film lors d’un événement.

Lors de la conférence de presse, Tejasswi a été invitée à partager son point de vue sur Bigg Boss 16. Tejasswi a royalement ignoré la question et a snobé le journaliste en disant : “Nahi, je suis ici pour promouvoir mon film, monsieur.”

Dès la publication de la vidéo, plusieurs de ses fans l’ont soutenue. Un utilisateur a écrit : “Elle avait tout à fait raison, c’est quoi ton obsession pour bb, c’est pourquoi beaucoup de gens ne peuvent pas passer à autre chose. Elle va très bien dans la vie, c’est ce qui compte.” Un autre utilisateur a écrit: “Teju est le meilleur … pas de bakwas uniquement pour la réponse ponctuelle.” Un internaute a écrit : “La dame impertinente #tejasswiprakash Seedhi baadh no bakwaas Une fille non filtrée, honnête et vraie.” Pour les non-initiés à propos de Tejasswi Prakash, elle était la gagnante de Bigg Boss 15, et elle a rencontré son beau Karan Kundrra dans l’émission.

Bigg Boss 16 aura sa première expulsion ce week-end, et parmi Sajid Khan, MC Stan, Gautam Vig, Archana Pradhan et Shiv Thakre, l’un d’eux fera ses adieux au spectacle.

Après des mois d’attente, Bigg Boss 16 est enfin diffusé. Cette fois, le spectacle animé par Salman Khan sera deux fois plus divertissant. Salman a présenté quelques concurrents hier soir, mais Sajid Khan a volé la vedette. Les internautes sont devenus furieux et ont commencé à critiquer la série lorsque le réalisateur est entré dans la maison. Ils étaient en colère que le réalisateur ait été invité à l’émission alors qu’il était un condamné #MeToo. Dans l’épisode, Shehnaaz Gill a envoyé un message vidéo au réalisateur, qui n’a pas non plus été bien accueilli par les téléspectateurs. L’un d’eux a écrit : « Arrêtez de favoriser #SajidKhan et de lui accorder un traitement spécial !! Il a beaucoup à expier. Donnez-lui la punition la plus sévère possible.

Selon Koimoi, Sajid a déclaré dans l’épisode: «Les quatre dernières années se main ghar par baitha hoon, pas vraiment beaucoup de travail. Toh jab Colors ki team ne mujhe invite kiya à Je me suis juste senti ki il est temps ki main ghar main bhi jaun, thoda apne baare me bhi sikhu. “Maine zindagi main bohot utaar-chadav dekhein hai.” Le film marathi de Tejasswi, Mann Kasturi Re sortira en salles le 4 novembre 2022.