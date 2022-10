Le vainqueur d’Alexandre Lacazette donne à Laurent Blanc sa première victoire en tant qu’entraîneur de Lyon

Le but tardif d’Alexandre Lacazette a offert à Laurent Blanc sa première victoire en tant qu’entraîneur de Lyon samedi alors que son nouveau club battait Montpellier 2-1 pour mettre fin à une série de six matches sans victoire en Ligue 1.

L’ancien patron de la France et du Paris Saint-Germain a pris ses fonctions plus tôt ce mois-ci après le limogeage du Néerlandais Peter Bosz après un début de saison lamentable.

Houssem Aouar, peu utilisé sous Bosz cette saison, a mis Lyon devant à la 33e minute avec son premier but de la saison à Montpellier.

Le superbe coup de tête d’Elye Wahi a amené les hôtes au niveau 70 minutes avant que les deux équipes ne soient réduites à 10 hommes lorsqu’un affrontement entre Stephy Mavididi et Sinaly Diomande a abouti à une paire de cartons rouges.

Lacazette a eu le dernier mot en frappant le vainqueur à la 90e minute pour stopper la misérable série de résultats lyonnais.

Lyon avait perdu 3-2 à Rennes lors du premier match de Blanc à la barre le week-end dernier.

Marseille, qui est passé de la deuxième place du classement à la quatrième après des défaites consécutives au cours de la dernière quinzaine, a subi une troisième défaite consécutive, cette fois contre Lens, dont la victoire les a fait passer à la deuxième place du tableau à cinq points. PSG.

David Pereira Da Costa a marqué le but de la victoire pour Lens à la 78e minute, frappant le filet après une déviation du défenseur marseillais Leo Balerdi.

“Parfois, le football n’est pas juste et c’est le cas ce soir”, a plaidé l’entraîneur marseillais Igor Tudor.

“Si une équipe méritait de gagner, je pense que c’était la nôtre. J’ai dit à mes joueurs de ne rien dire. Je suis fier d’eux, c’est l’un des meilleurs, sinon le meilleur, des matches de la saison.

“En jouant comme ça, on va presque tout gagner.”

Forfait surprise Lorient, qui occupe désormais la troisième place, se rendra à Troyes dimanche. Ils ont six points de retard sur le PSG après que Kylian Mbappe a marqué deux fois et a placé Lionel Messi pour l’autre but lors de la victoire 3-0 de vendredi à Ajaccio.

