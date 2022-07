Le vainqueur allemand de la Coupe du monde signe pour “Erdogan FC”

Mesut Ozil s’est mis d’accord avec Istanbul Basaksehir

L’ancienne star d’Arsenal et d’Allemagne Mesut Ozil a rejoint un club surnommé “Erdogan FC” en référence à ses liens avec le leader turc Recep Tayyip Erdogan.

Une annonce sur la prochaine destination de l’homme de 33 ans a été faite à peine 29 minutes après sa libération par Fenerbahçe malgré les rapports d’Ozil selon lesquels il aurait quitté les rivaux d’Istanbul alors que “fausses nouvelles” le mois dernier.

Ozil a rejoint Fenerbahce depuis Arsenal en 2021, au grand plaisir des fans des Gunners tels que Piers Morgan qui avait accusé le meneur de jeu d’être travailleur tout en empochant des salaires gigantesques.

Un an plus tard, cependant, Ozil a vu son contrat Fenerbahce annulé après être tombé en disgrâce avec l’entraîneur par intérim Ismail Kartal.

Lire la suite “Blond, yeux bleus… tout va bien”: Toni Kroos dit qu’il a été qualifié de “NAZI” après avoir critiqué Ozil à propos de sa retraite en Allemagne

Kartal n’a pas trouvé la forme physique d’Ozil à la hauteur, et le nouvel entraîneur Jorge Jesus l’a en outre exclu de la première équipe, ce qui a fait qu’Ozil n’apparaît pas pour le club depuis le 20 mars.

Des rapports suggèrent que l’accord d’Ozil avec Fenerbahce a été résilié par consentement mutuel, et il a maintenant rejoint les finalistes de la Super Lig turque qui ont perdu le titre contre Trabzonspor lorsqu’ils ont remporté leur première couronne de haut niveau en 38 ans la saison dernière.

Ozil a été dévoilé en une série de publications sur les réseaux sociaux de Basaksehiret la star elle-même a abandonné Fenerbahçe et cherche maintenant à tourner la page du club surnommé “Erdogan FC”.

Istanbul Basaksehir est surnommé ainsi en raison du portrait d’Erdogan accroché au terrain d’entraînement du club et du quartier de Basaksehir étant un bastion de son Parti de la justice et du développement.

Ozil, qui est né d’immigrants turcs en Allemagne, a une relation bien documentée avec le dirigeant turc qui était le témoin du mariage d’Ozil en 2019.

Lire la suite Le mariage de Mesut Ozil avec le président turc Erdogan en tant que témoin suscite des réactions mitigées

Ozil et Erdogan seraient amis depuis une décennie, et une rencontre avec lui aux côtés d’autres joueurs germano-turcs Ilkay Gundogan et Cenk Tosun avant la Coupe du monde 2018 a provoqué une controverse en Allemagne en raison de la politique anti-allemande perçue par Erdogan.

Ozil a quitté l’équipe nationale allemande après avoir échoué lors du tournoi en Russie, accusant les responsables du football et les médias de racisme et faisant de lui un bouc émissaire pour les échecs de l’équipe.

Ozil quitte Fenerbahce après avoir disputé 36 matchs qui ont rapporté neuf buts et trois passes décisives mais pas d’argenterie.

LIRE LA SUITE: La retraite amère d’Ozil soulève de vilaines questions pour l’Allemagne