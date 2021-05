Le vainqueur allemand de la Coupe du monde Sami Khedira prend sa retraite

Le milieu de terrain allemand Sami Khedira, vainqueur de la Coupe du monde, a déclaré qu’il allait prendre sa retraite après le dernier match de la saison de Bundesliga de son club Hertha Berlin contre Hoffenheim samedi.

Khedira, 34 ans, a commencé sa carrière au VfB Stuttgart et les a aidés à remporter le titre de champion lors de la saison 2006-07 avant de rejoindre le Real Madrid, où il a remporté la ligue et la Ligue des champions dans un sort chargé de trophées.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Khedira a remporté cinq titres de Serie A à la Juventus après les avoir rejoints en 2015 et est parti pour Hertha il y a trois mois, disputant huit matchs pour l’équipe en évitant la relégation.

« Après le match de samedi, il est temps de se dire au revoir, » Khedira a déclaré sur Twitter. « Tellement fier d’avoir eu la chance de vivre tous ces moments spéciaux avec vous. Merci à tous les fans, coéquipiers, entraîneurs et bien sûr ma famille et mes amis. »

Sami Khedira a joué un rôle central dans la victoire de l’Allemagne en Coupe du monde 2014 au Brésil. Matthias Hangst Getty Images Sport

Khedira a disputé 77 matchs avec l’Allemagne, marquant sept buts et les a aidés à remporter la Coupe du monde 2014 au Brésil.

« C’est une étape assez difficile et il m’est difficile d’en parler, mais c’est la bonne décision », a déclaré Khedira à propos de sa décision de prendre sa retraite lors d’une conférence de presse mercredi.

« Quinze ans dans le football professionnel ont laissé leur empreinte et je dois honnêtement juger ce que je peux et ne peux pas faire. Et en fin de compte, la gratitude l’emporte sur tout ce que j’ai pu vivre. »