Les ministres ont signé des contrats pour 60 millions de doses, avec une option pour en acquérir 130 millions supplémentaires si le vaccin s’avère efficace.

«Nous sommes extrêmement heureux d’avoir atteint ces deux étapes importantes en si peu de temps», a déclaré Thomas Lingelbach, directeur général de Valneva. «Notre équipe en Écosse a fait un travail incroyable pour lancer la fabrication aussi rapidement.

«Nous pensons que notre vaccin, en supposant un développement réussi, peut apporter une contribution majeure au Royaume-Uni et au-delà.»

La rapidité du déploiement des vaccins au Royaume-Uni devrait être promue par Boris Johnson lors de sa visite en Écosse mercredi.

Des accords similaires avec AstraZeneca et Pfizer, lorsque les ministres britanniques ont joué en passant des commandes de vaccins qui n’avaient pas encore fait leurs preuves, ont permis au Royaume-Uni d’avoir accès à beaucoup plus de doses que de nombreux autres pays développés. On espère que le vaccin Valneva pourra être approuvé d’ici l’été.

L’investissement dans l’expansion du site de Livingston de l’entreprise, un accord conjoint entre l’entreprise et le gouvernement britannique, a conduit à la création de 100 nouveaux emplois.