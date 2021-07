Le vaccin Spoutnik V a un très faible taux d’effets secondaires graves chez les personnes de plus de 60 ans – étude de Saint-Marin

Petit État enclave indépendant d’environ 34 000 habitants, entouré du territoire italien, Saint-Marin a commencé à utiliser le vaccin de fabrication russe en février. Une étude portant sur les événements indésirables suivant la vaccination (AEFI) est parue dans la publication en ligne EClinicalMedicine, qui est dirigée par la revue médicale à comité de lecture The Lancet.

Une équipe de chercheurs a interrogé 2 558 personnes âgées de 18 à 89 ans ayant reçu au moins une dose de Spoutnik V, l’âge moyen des receveurs étant de 66 ± 14 ans.

L’enquête a été menée entre le 4 mars et le 8 avril. Plus de 75 % des participants avaient au moins un problème médical sous-jacent, comme l’hypertension, des problèmes cardiaques ou l’obésité.

L’analyse préliminaire de [the Sputnik V] la sécurité des vaccins suggère un profil de tolérabilité supérieur ou égal – en particulier dans le groupe d’âge des 60 ans et plus – par rapport aux autres vaccins Covid-19 largement adoptés.