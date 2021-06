Le vaccin Sinovac restaure une ville brésilienne à près de la normale

« Ensuite, à la fin du mois de janvier, nous avons appris que ce projet arrivait à Serrana. Et le calme s’est installé petit à petit », a déclaré Madalosso, 32 ans, en pointant du doigt les sièges vides du service COVID-19 de l’hôpital. « Regarde juste ça. C’est beaucoup plus calme que Ribeirao Preto et toute la région. Le vaccin n’est pas un remède, mais c’est la solution pour transformer cela en une grippe légère afin que les gens puissent continuer. »