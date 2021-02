« Mais le résultat rapporté ici est clair et le principe scientifique de la vaccination est démontré, ce qui signifie qu’un autre vaccin peut désormais rejoindre la lutte pour réduire l’incidence du Covid-19. »

Les résultats suggèrent que Sputnik V fait partie des vaccins les plus performants, avec les jabs Pfizer / BioNTech et Moderna qui ont également rapporté plus de 90% d’efficacité.

Anticipant les résultats des essais de phase 3, la Russie a déjà lancé une campagne de vaccination de masse pour les citoyens de 18 ans et plus.

Plusieurs pays à travers le monde ont déjà enregistré Spoutnik V, selon le Fonds d’investissement direct russe qui a aidé à développer le vaccin, notamment la Biélorussie, le Venezuela, la Bolivie et l’Algérie.

En janvier, la chancelière Angela Merkel a déclaré que l’Allemagne avait offert son soutien à la Russie dans le développement de Spoutnik V à Moscou, après que les autorités russes avaient déclaré avoir demandé son enregistrement dans l’Union européenne.

L’essai consistait à administrer à 14 964 participants dans le groupe vaccin et 4 902 dans le groupe placebo deux injections à 21 jours d’intervalle.