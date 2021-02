La semaine

Pourquoi les variantes du COVID-19 pourraient prolonger la pandémie jusqu’en 2024

La semaine dernière, New York a fourni une ventilation inquiétante de ce qui se passe dans la ville brésilienne de Manaus, dont on pensait auparavant que la population avait développé une protection généralisée contre le virus l’année dernière, pour se retrouver face à une autre épidémie majeure. Il existe des théories sur la façon dont cela s’est produit – l’immunité communautaire étant surestimée, la protection des anticorps diminuant, le variant devenant plus transmissible ou, peut-être le plus inquiétant, le virus s’adaptant pour échapper aux anticorps. Quoi qu’il en soit, un nombre croissant de variantes comme celle du Brésil pourrait théoriquement repousser le jeu final. Axios l’a exprimé en des termes légèrement différents – la pandémie actuelle est peut-être presque terminée, mais les variantes pourraient en déclencher de nouvelles. Il a été démontré que plusieurs vaccins fonctionnent bien contre la principale souche de coronavirus, et la variante britannique la plus transmissible semble également très sensible, mais la variante sud-africaine semble plus résistante. Et, note New York, même une légère baisse de l’efficacité pourrait empêcher «une protection à l’échelle de la population par la vaccination seule». Le New York Times, cependant, explique que les rapports sur l’efficacité des vaccins ne racontent souvent pas toute l’histoire. Scientifiquement parlant, la recherche sur les vaccins considère toute transmission comme un échec, mais ce n’est peut-être pas la chose la plus importante. Novavax et Johnson & Johnson ont fourni des données qui ont montré que leurs vaccins candidats n’ont pas arrêté les infections en Afrique du Sud aussi bien qu’ailleurs, mais ils ont quand même réussi à prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès. Cela suggère un scénario possible dans lequel les vaccins réduisent le coronavirus en un pathogène beaucoup plus doux. Mais cela n’est peut-être pas encore suffisant à l’échelle mondiale, selon New York. Même si les vaccins réduisent considérablement les pires résultats du COVID-19, on estime que les pays les plus pauvres du monde n’atteindront pas la vaccination de masse avant 2024, de sorte que si la marée peut tourner plus rapidement aux États-Unis, la pandémie mondiale pourrait encore se poursuivre pour les années à venir. , surtout si des variantes entravent l’immunité naturelle du troupeau. En savoir plus sur New York, Axios et The New York Times. Biden doit choisir de remplacer les inspecteurs généraux de Trump, en particulier celui poussé par McConnell.Le juge fédéral annule la règle du canard boiteux de Trump EPA limitant les études scientifiques utilisées dans l’élaboration des politiques