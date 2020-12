Ceux qui étudient les tactiques de propagande de l’État russe et l’utilisation des médias sociaux ne sont pas surpris. « Honnêtement, je n’attendrais rien de moins de la part des producteurs de vaccins Spoutnik », a déclaré Nina Jankowicz, experte en désinformation au Woodrow Wilson International Center for Scholars.

La veille, Spoutnik V a partagé un lien vers un Article de NBC News sur l’ARNm – la technologie de pointe utilisée pour fabriquer les vaccins Pfizer et Moderna – suggérant que sa propre technologie était plus sûre.

Mais les experts disent que les effets secondaires des vaccins sont courants et qu’une réaction allergique pourrait en fait être un signe que le vaccin fonctionne. Pfizer a déclaré que l’incidence de la paralysie de Bell dans l’étude américaine n’était pas statistiquement significative – environ 22000 ont reçu les doses complètes du vaccin – et les critiques de la FDA ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que cela était lié au vaccin.

Les plaintes concernant le vaccin acclamé de la Russie semblent également avoir été sous la peau. Le vaccin russe a été enregistré sans essai de phase 3, et certains experts internationaux ont déclaré que si la science derrière le vaccin semble saine, ils ne pourraient pas le soutenir sans plus de données publiques.

Kirill Dmitriev, le chef du RDIF et un allié du président russe Vladimir Poutine, a critiqué d’autres laboratoires qui utilisaient de nouvelles techniques, telles que la prise d’adénovirus de singe ou d’ARN messager pour fabriquer leurs vaccins. Sputnik V utilise une méthode plus traditionnelle dans laquelle plusieurs virus du rhume inoffensifs, ou adénovirus humains, ont été conçus pour porter un gène pour le coronavirus.

Aux États-Unis et en Grande-Bretagne Président Trump et Premier ministre Boris Johnson ont annoncé haut et fort leur succès dans le développement et le déploiement de vaccins. Mais la Chine et la Russie ont déployé des vaccins à une vitesse remarquable, malgré les préoccupations concernant la transparence et la sécurité.