Les fabricants mondiaux de vaccins COVID-19 augmentent rapidement leur production et ont exprimé leur optimisme mardi sur le fait que les États-Unis disposeront d’un approvisionnement suffisant pour vacciner tous les Américains qui le souhaitent d’ici la fin du mois de juillet.

Les représentants des sociétés pharmaceutiques ont également déclaré qu’ils travaillaient sur des modifications des vaccins pour lutter contre les souches variantes si nécessaire.

John Young, directeur commercial de Pfizer, a déclaré lors d’une audition devant le comité de la Chambre sur l’énergie et le commerce que son entreprise aurait fourni 120 millions de doses d’ici la fin du mois de mars et atteindre 300 millions d’ici la fin du mois de juillet. Cela suffit pour 150 millions d’Américains, et Young a déclaré que l’entreprise s’efforçait de garantir la sécurité et l’efficacité des enfants.

«Nous menons des études chez des patients âgés de 12 à 15 ans et espérons commencer bientôt des études chez des enfants de moins de 11 ans», a déclaré Young.

Stephen Hoge, président de Moderna, a déclaré que son entreprise espérait également livrer 300 millions de doses d’ici la fin du mois de juillet. Et Richard Nettles, vice-président des affaires médicales de Johnson & Johnson, a déclaré que si son entreprise obtenait l’approbation de la Food and Drug Administration pour une utilisation d’urgence, J&J espère fournir 100 millions de doses de son vaccin unidose d’ici la fin juin.

Également dans l’actualité:

►Les États recevront environ 14,5 millions de doses du vaccin contre le coronavirus cette semaine, marquant une augmentation de près de 70% de la distribution des doses au cours du mois dernier, a déclaré mardi la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

► Les projets du Premier ministre britannique Boris Johnson visant à alléger lentement un verrouillage national ont renforcé l’optimisme selon lequel les restrictions de voyage seront supprimées à temps pour la saison des vacances d’été. TUI, le plus grand voyagiste du Royaume-Uni, a déclaré mardi que les réservations avaient été multipliées par six lundi, jour le plus chargé de l’entreprise depuis plus d’un mois.

►Les responsables de la santé au Texas étaient optimistes quant à la reprise de la distribution des vaccins d’ici la fin de la semaine. La crise de l’électricité de la semaine dernière a entraîné des retards d’expédition, annulé des rendez-vous et détruit plus de 900 doses de vaccin dans tout l’État.

►Les responsables de la NASCAR ont interdit au légendaire propriétaire de l’équipe Chip Ganassi de participer à l’événement de ce week-end au Homestead-Miami Speedway et lui ont infligé une amende de 30 000 $ pour avoir enfreint les protocoles d’événement COVID-19 au Daytona 500. La pénalité de Ganassi était d’avoir amené un individu non essentiel dans la zone de compétition restreinte.

►Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, devait signer un programme de secours aux coronavirus de la taille d’un État qui comprendra 600 dollars de paiements uniques pour 5,7 millions de personnes à revenu faible à modéré.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 28,1 millions de cas confirmés de coronavirus et 500200 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 111,7 millions de cas et 2,47 millions de décès. Plus de 75,2 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 64,1 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Pourquoi se faire vacciner contre le COVID-19 si vous devez toujours porter un masque? Il vaut mieux tomber malade, disent les experts de la santé.

Beaucoup abandonneraient le sexe pour avoir la chance de voyager

Nous savions que les Américains avaient désespérément envie de voyager à nouveau – mais nous ne savions pas à quel point jusqu’à présent: 38% des Américains interrogés par Trivago ont déclaré qu’ils abandonneraient le sexe pendant un an s’ils pouvaient recommencer à voyager immédiatement. Pour les Britanniques, le nombre était encore plus élevé: 40%. Près de la moitié des Américains interrogés ont déclaré qu’ils renonceraient également à leur emploi.

Plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré avoir adopté un nouveau passe-temps pendant la pandémie et une fois que tout est terminé, environ les deux tiers ont déclaré qu’ils choisiraient probablement des vacances liées à ce passe-temps.

La plateforme d’hébergement de voyages a interrogé 2 000 Britanniques et Américains au cours d’une semaine au début de janvier.

– Jayme Deerwester

L’envie des vaccins: ce n’est pas seulement Meghan McCain

Des mois après le lancement du vaccin, la plupart des Américains ne connaissent toujours pas le sentiment joyeux qui accompagne la prise de rendez-vous pour la première dose. Les responsables de la santé publique ont averti qu’il faudrait du temps pour vacciner tous ceux qui le souhaitaient, mais la plupart des gens ne s’attendaient pas à la confusion et aux incohérences. Ils ne pouvaient probablement pas se préparer au sentiment de regarder certaines personnes près d’un retour à la normale pendant qu’elles continuent d’attendre. Meghan McCain, s’exprimant sur « The View », a dirigé sa frustration sur le Dr Anthony Fauci et a pris la chaleur des médias sociaux pour cela. Mais elle n’accapare pas le marché de l’envie des vaccins, disent les experts.

« Chaque fois que vous avez un peu d’espoir, et que c’est anéanti, vous allez être déprimé, en colère ou plein de ressentiment », a déclaré le thérapeute Steven Stosny. « Et parfois, vous allez le blâmer sur une autre personne, même si c’est le système qui cause vraiment le stress. » En savoir plus ici.

« Saturday Night Live » tire le feu pour une blague sur le programme de vaccination israélien

Saturday Night Live prend la chaleur pour une blague sur le programme de vaccination contre le virus d’Israël.

Israël permet à toute personne de plus de 16 ans d’accéder aux vaccins et a vacciné près de la moitié de sa population. Michael Che, présentateur de SNL « Weekend Update », a plaisanté en disant: « Je vais deviner que c’est la moitié juive. »

Les Palestiniens vivant en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, contrôlés par Israël, ne sont pas inclus dans les statistiques et ont peu accès aux vaccins. Israël maintient que les territoires sont responsables des soins de santé de leur population.

Le PDG de l’Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, faisait partie de ceux qui contestaient l’humour du Che. Greenblatt a cité « des inexactitudes factuelles », accusant le Che de « jouer dans un trope antisémite ».

Fauci: la politique a contribué au nombre de morts

Les divisions politiques en Amérique sont en partie à blâmer pour avoir poussé le nombre de morts du COVID-19 à plus de 500000, a déclaré mardi le Dr Anthony Fauci. Fauci, s’exprimant sur CNN, a refusé d’appeler spécifiquement l’ancien président Donald Trump, mais a déclaré que des mois passés à minimiser la gravité de la pandémie par les dirigeants politiques ont découragé les efforts d’atténuation tels que le port de masques et la distanciation sociale promus par les experts en santé publique.

« Vous essayez de signaler au pays qu’il doit vraiment s’attacher et aborder les types de stratégies d’atténuation que nous proposons », a déclaré Fauci, l’un des principaux conseillers en santé du président Joe Biden. « Et des signaux viennent dire » ce n’est pas si mal, nous sommes en assez bonne forme … « Ce n’était pas utile. »

Fauci a déclaré qu’il était douloureux d’entendre des gens qualifier la pandémie de «fake news» alors que les hôpitaux étaient envahis de patients infectés par le virus

«Je veux dire, comment pourriez-vous dire que quand les gens de votre propre état, de votre propre ville, de votre propre comté meurent? Dit Fauci.

Meghan McCain rejette les réactions négatives après avoir demandé le licenciement de Fauci

Meghan McCain reste ferme malgré la réaction des médias sociaux pour avoir suggéré que le Dr Anthony Fauci soit renvoyé.

Au cours de l’épisode de lundi de « The View », McCain a partagé à quel point elle était « frustrée » avec Fauci après son apparition sur CNN. McCain a joué un bref segment au cours duquel Fauci a refusé de recommander si les grands-parents vaccinés sont en sécurité pour voir leurs petits-enfants non vaccinés.

Lundi, McCain, 36 ans, a déclaré qu’elle ne savait pas quand ni comment elle pourrait se faire vacciner parce que «le déploiement pour ma tranche d’âge et ma santé est si nébuleux».

« J’ai exprimé honnêtement ma frustration … Je représente les sentiments de nombreux Américains », a-t-elle tweeté mardi. « Je crois aussi que saint nos personnalités publiques à l’infaillibilité est dangereux et irrationnel. »

– Cydney Henderson

Les centres de santé communautaires comptent sur la vaccination des patients à faible revenu

L’administration Biden cible les centres de santé communautaires, qui desservent environ 30 millions de patients dans tout le pays, en tant que centres de distribution de vaccins. Les deux tiers de ces patients vivent dans la pauvreté ou en dessous, la moitié sont des minorités raciales ou ethniques, et la plupart ne sont pas assurés ou sous Medicaid.

Le Dr Marcella Nunez-Smith, présidente du groupe de travail sur l’équité en santé COVID-19, a annoncé plus tôt ce mois-ci que l’administration commencerait à expédier des doses à 250 centres, au moins un dans chaque État ou territoire.

À l’Initiative de santé rurale du sud-est du Mississippi, la directrice des opérations, Janice Robinson, a déclaré que plus de 3 000 patients sont sur des listes d’attente pour une injection dans les 17 centres de santé communautaires du réseau.

«Nous n’en avons pas assez», a déclaré Robinson. «Cela va certainement faire un changement.»

– Nada Hassanein

Une femme meurt après avoir contracté le virus d’un donneur de poumon

Une femme décédée après avoir subi une double transplantation pulmonaire à la faculté de médecine de l’Université du Michigan à Ann Arbor est la première personne connue à contracter le COVID-19 des poumons d’un donneur, selon un nouveau rapport de cas publié dans l’American Journal of Transplantation.

Le cas est rare et représente «le pire scénario possible» à jouer dans une pandémie qui a tué un demi-million d’Américains, a déclaré Bruce Nicely, directeur clinique de Gift of Life Michigan, le programme de récupération d’organes et de tissus désigné par le gouvernement fédéral. . Joliment noté que Gift of Life Michigan n’était pas impliqué dans ce don. La greffe a eu lieu fin octobre.

« A ma connaissance, c’est la première, et en fait la seule, transmission documentée de COVID-19 à un receveur » à partir d’organes donnés, a déclaré Nicely.

– Kristen Jordan Shamus, Detroit Free Press

Biden insiste sur la distanciation sociale et le port d’un masque lors d’une cérémonie à la Maison Blanche

Biden a exhorté les Américains à porter des masques et à prendre d’autres mesures pour empêcher la propagation du virus lors de la sombre cérémonie de la Maison Blanche en l’honneur des 500000 vies américaines perdues à cause du COVID-19. Biden a souligné que le nombre de morts de la pandémie est supérieur au nombre de militaires américains tués au combat pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam combinées.

« Les gens que nous avons perdus étaient extraordinaires. Ils ont traversé des générations », a déclaré Biden à propos des victimes du virus. « Né en Amérique, a émigré en Amérique. Juste comme ça, beaucoup d’entre eux ont pris leur dernier souffle seuls en Amérique. »

Les États-Unis, avec environ 4% de la population mondiale, ont enregistré 25% des cas de COVID-19 et 20% des décès. Les experts préviennent qu’environ 90 000 décès supplémentaires sont probables dans les prochains mois, malgré la campagne de vaccination massive du pays. L’équipe pandémique de la Maison Blanche a déclaré ce week-end que malgré la chute brutale des cas ce mois-ci, les niveaux d’infection restent au-dessus du pic de l’été dernier et que la vie ne reviendra pas à la normale avant un certain temps.

Contribuer: The Associated Press