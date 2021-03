Le vaccin Pfizer sera testé contre une variante d’Afrique du Sud

BERLIN – Les autorités européennes proposeront un vaccin contre le coronavirus à chaque adulte d’un district autrichien frappé par une flambée d’infections pour déterminer l’efficacité de l’inoculation contre la variante trouvée pour la première fois en Afrique du Sud.

À partir de la semaine prochaine, toutes les personnes âgées de 16 ans et plus vivant dans le district de Schwaz, près de la ville autrichienne d’Innsbruck, dans l’ouest de l’Autriche, pourront bénéficier de vaccins gratuits de Pfizer-BioNTech, dans le cadre de la campagne unique pour en savoir plus sur la lutte contre la variante. .

L’étude en Autriche fait partie d’un effort mondial beaucoup plus large pour répondre à une question cruciale à mesure que le virus mute et que de nouvelles variantes émergent: les vaccinations conçues l’année dernière fonctionnent-elles contre des mutations plus récentes? Sinon, les scientifiques devront continuer à développer de nouvelles versions des inoculations.

Des études en laboratoire ont montré que certains vaccins qui fonctionnent bien contre les variantes antérieures sont moins efficaces – bien qu’ils offrent toujours une protection significative – contre la variante connue sous le nom de B.1.351, qui a été découverte pour la première fois en Afrique du Sud en décembre et est devenue la variante dominante là-bas.