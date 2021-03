Quelques heures après la signature d’un projet de loi de secours massif contre les coronavirus, le président Joe Biden a commémoré jeudi soir l’anniversaire de la fermeture du pays en raison de la pandémie.

Tout en encourageant la nation à travailler ensemble et à «se faire vacciner quand c’est votre tour», Biden s’est également assuré de reconnaître le chagrin et la perte subis par toute la nation, qui a vu quelque 530 000 morts depuis le début de la pandémie.

Près d’un Américain sur 5 – 19% – déclare avoir perdu un parent ou un ami proche à cause du coronavirus, selon un nouveau sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Les chiffres étaient considérablement plus élevés pour les répondants noirs (30%) et hispaniques (29%), un autre exemple de l’impact disproportionné de la pandémie sur les groupes minoritaires.

« Tout cela a coûté très cher à beaucoup d’entre nous », a déclaré Biden. « Car nous sommes fondamentalement un peuple qui veut être ensemble … mais ce virus nous a séparés. »

Biden a également annoncé qu’il ordonnait à tous les États, territoires et tribus de rendre tous les adultes éligibles pour «faire la queue» pour leurs vaccins d’ici le 1er mai, une date qu’il a dit être beaucoup plus tôt que prévu.

Également dans l’actualité:

►Lors de son discours aux heures de grande écoute, le président Joe Biden a dénoncé les violentes attaques contre les Américains d’origine asiatique, qui ont considérablement augmenté pendant la pandémie. « C’est faux, ce n’est pas américain et ça doit s’arrêter », a déclaré Biden.

►À partir du 1er avril, les voyageurs nationaux à New York ne seront plus tenus de mettre en quarantaine, a déclaré jeudi le gouverneur Andrew Cuomo, bien que l’État le recommande toujours comme «une précaution supplémentaire».

►Les États-Unis signalent une fois de plus moins d’un décès par COVID-19 par minute, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins. Les États-Unis ont également signalé moins de 400 000 nouvelles infections au cours de la semaine se terminant mercredi, un niveau jamais vu depuis la mi-octobre.

►Les quelques restrictions restantes du COVID-19 dans l’Oklahoma devaient être annulées vendredi, le gouverneur Kevin Stitt ayant annoncé qu’il n’y aurait plus de limites aux rassemblements publics ou aux événements sportifs en salle et qu’un mandat de masque dans les bâtiments de l’État serait levé.

►L’Agence européenne des médicaments a autorisé le vaccin COVID-19 à une dose de Johnson & Johnson, donnant aux 27 pays de l’Union européenne un quatrième vaccin sous licence pour lutter contre la pandémie, ainsi que des offres de Pfizer-BioNTech, Moderna et AstraZeneca-Oxford.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 29,2 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 530800 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 118,6 millions de cas et 2,63 millions de décès. Plus de 131,1 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 98,2 millions ont été administrées, selon le CDC.

Le vaccin Pfizer semble efficace contre les cas asymptomatiques de COVID-19, selon les données d’Israël

Les données du monde réel d’Israël suggèrent que les vaccins COVID-19 empêcheront la transmission du coronavirus, en plus de protéger contre les maladies symptomatiques.

Le manque de données claires sur la transmission signifie que même les personnes vaccinées doivent faire attention aux personnes non vaccinées, en particulier celles à risque d’infections graves au COVID-19.

Les informations préliminaires d’Israël, où plus de la moitié des adultes ont été vaccinés, la plupart avec le vaccin Pfizer-BioNTech, ont montré que ceux qui ont reçu le vaccin n’ont pas développé de symptômes ni transmis la maladie.

«Cela ressemble à une réduction de 90% de la transmission asymptomatique. Donc c’est vraiment bien», a déclaré le Dr Peter Hotez, doyen de la National School of Tropical Medicine, au Baylor College of Medicine à Houston.

– Adrianna Rodriguez et Karen Weintraub

L’admissibilité aux vaccins apporte « honte » et « culpabilité » à certains qui satisfont aux exigences en matière d’IMC

Lorsque les États ont commencé à annoncer l’indice de masse corporelle, connu sous le nom d’IMC, serait un facteur pour déterminer l’admissibilité précoce aux vaccins COVID-19, certains qui satisfont à l’exigence ont exprimé un sentiment de culpabilité.

«En tant que personne qui a un IMC élevé et qui est considérée par le domaine médical comme obèse, j’ai ressenti beaucoup de sentiments compliqués à l’idée de faire partie de ce groupe et on me dit une fois de plus qu’à cause de mon poids, je suis en mauvaise santé». Sydney Greene, un jeune de 24 ans vivant à Austin, au Texas, a déclaré.

Nirit Pisano, psychologue clinicienne agréée et responsable de la psychologie chez Cognovi Labs, a déclaré qu’elle voyait une augmentation du «gros discours» qui fait des ravages sur l’estime de soi.

Pourtant, Pisano conseille aux personnes éligibles mais qui ont peur de «garder à l’esprit la situation dans son ensemble» et de «sortir et se faire vacciner». « Réalisez (IMC) n’est qu’un élément … qui vous donne accès à ce vaccin, ce qui est un élément important pour vous protéger », a-t-elle déclaré. « Ce n’est qu’un petit élément qui vous donne accès ici, mais qui ne définit pas l’image complète de qui vous êtes. »

– Sara M. Moniuszko

Les familles, les bars et les restaurants sont les grands gagnants du programme de secours COVID-19

Les familles américaines et les petits restaurants et bars sont parmi les plus grands gagnants du paquet de secours COVID-19 de 1,9 billion de dollars signé jeudi par le président Joe Biden. La loi accorde 28,6 milliards de dollars d’allégement aux restaurants familiaux et 1,25 milliard de dollars a été ajouté à un programme de subventions pour les salles de spectacles.

L’industrie de la restauration a été décimée en 2020, avec près de 2,5 millions d’emplois perdus et jusqu’à 8 millions de chefs, serveurs et autres employés de la restauration licenciés ou licenciés, selon la National Restaurant Association. «Aujourd’hui, le chagrin commence à guérir», a déclaré Erika Polmar, directrice exécutive de l’Independent Restaurant Coalition.

Pendant ce temps, le programme constitue une grande aubaine pour les familles, au-delà de l’élargissement du crédit d’impôt pour enfants qui a reçu beaucoup d’éloges. La mesure prévoit 39 milliards de dollars pour la garde d’enfants, 125 milliards de dollars pour la réouverture des écoles, 7,2 milliards de dollars pour l’apprentissage à distance et 4350 millions pour les programmes communautaires de prévention de la maltraitance des enfants.

– Ledyard King et Paul Davidson

Les vacances de printemps suscitent l’inquiétude pendant un moment critique du combat contre le COVID-19

La Floride accueille déjà les premières foules d’étudiants pendant les vacances de printemps, les plages et les bars bondés. Cela inquiète les experts en santé publique du pays qui voient les semaines de fête comme un potentiel pour un autre pic dans les cas de COVID-19.

La principale préoccupation, selon les experts, est que la fête se déroule à un moment crucial de la lutte contre le coronavirus: de plus en plus de vaccins sont administrés chaque jour, mais de plus en plus de cas de variantes – qui sont hautement transmissibles – sont signalés. Pour aggraver les choses, disent-ils, les étudiants profiteront de leur pause alors que de plus en plus d’États continueront d’assouplir les restrictions qu’ils avaient en place, telles que les mandats de masque.

«Je savais que les briseurs de printemps se présenteraient», a déclaré Lauren Tedeschi, 53 ans, qui visitait Fort Lauderdale avec sa nièce. « Regarde juste la plage. Ils sont en pleine force. Et c’est le début des vacances de printemps. Ça ne fera que devenir plus fou. »

– Christal Hayes

Le vaccin Novavax est efficace à 96,4% contre la souche d’origine, selon la société

Un autre vaccin candidat COVID-19 semble être efficace à 96,4% contre les maladies légères, modérées et sévères causées par la souche COVID-19 originale dans un essai au Royaume-Uni.

Jeudi, Novavax, une société de biotechnologie basée à Gaithersburg, dans le Maryland, a rapporté dans une analyse finale de plus de 15 000 patients au Royaume-Uni que l’efficacité globale du vaccin était de 89,7%, légèrement abaissée en raison du B.1.1.7. souche découverte pour la première fois dans le pays. La société a également publié les résultats du plus petit essai sud-africain, qui a exposé les participants à la variante découverte et y circulant, qui a montré une efficacité d’environ 55,4% parmi 2665 participants.

Mais dans les deux essais, le vaccin était efficace à 100% pour prévenir les maladies graves et la mort.

Un troisième essai, aux États-Unis, a annoncé avoir recruté ses 30 000 participants prévus fin février, mais ne publiera pas les résultats avant plusieurs mois.

Croissance record de la variante britannique aux États-Unis

Les États-Unis ont signalé jeudi une augmentation record de 437 cas de variantes de coronavirus depuis le rapport précédent à peine deux jours plus tôt, selon une analyse des données du CDC par USA TODAY. Les cas de variantes augmentent rapidement alors même que les infections régulières à coronavirus sont en baisse dans la majeure partie du pays.

Le Dakota du Sud a signalé ses deux premiers cas de la variante B.1.1.7 observée pour la première fois au Royaume-Uni, laissant le Vermont comme le seul État à ne pas avoir de cas de variante connu.

Les États-Unis comptent désormais 3 701 cas de la variante B.1.1.7, de loin la plus courante dans le pays. Le nombre a doublé depuis le 24 février, avec la Floride en tête avec 690.

– Mike Stucka

CVS étend le vaccin COVID-19 à 12 autres États

Un jour après que Target a annoncé que les pharmacies CVS dans plus de 600 de ses magasins administraient des vaccins, la chaîne de pharmacies a déclaré qu’elle continuait d’augmenter le nombre de pharmacies proposant des vaccins et d’élargir l’accès à d’autres États.

CVS a déclaré que les rendez-vous dans les «États nouvellement activés» commenceront à être disponibles à la réservation le samedi 13 mars.

Les nouveaux états sont: le Colorado, l’Illinois, le Kentucky, le Minnesota, le Missouri, le Montana, la Caroline du Nord, le Dakota du Nord, le Nevada, l’Oklahoma, l’Utah et le Vermont. Après s’être précédemment étendu à New York et en Pennsylvanie, CVS a déclaré qu’il administrerait également des vaccins à New York et à Philadelphie.

La présidente et chef de la direction de CVS Health, Karen Lynch, a déclaré jeudi dans un communiqué que la société « augmentait le nombre de magasins actifs et s’étendait à d’autres États aussi vite que l’offre le permettait ». Elle a déclaré que la société avait la capacité d’administrer 20 à 25 millions de coups de feu par mois.

CVS, Walgreens, Walmart, Kroger et d’autres grands détaillants ayant des pharmacies ont commencé à administrer leurs premières doses de vaccin COVID-19 en février dans le cadre du programme fédéral de pharmacie de détail pour la vaccination COVID-19. Les Centers for Disease Control and Prevention administrent le programme.

– Kelly Tyko

Contribuer: The Associated Press