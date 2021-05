Le vaccin Pfizer protège les variantes sévères; Poussée en Asie du Sud-Est

Le vaccin contre le coronavirus Pfizer-BioNTech est efficace pour protéger contre les maladies graves causées par deux variantes se propageant rapidement aux États-Unis, selon deux études publiées mercredi.

Le vaccin protège contre les maladies graves causées à la fois par la variante identifiée pour la première fois au Royaume-Uni et la variante découverte pour la première fois en Afrique du Sud, selon les études. L’un a été publié dans le New England Journal of Medicine et l’autre dans The Lancet.

Il y a eu 20 915 cas de la variante britannique aux États-Unis, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention. En avril, la directrice du CDC, Rachelle Walensky, a annoncé qu’elle était devenue la souche dominante aux États-Unis, et en janvier, le Premier ministre britannique Boris Johnson a averti que la variante pourrait être 30% plus mortelle que les versions précédentes de la maladie.

Mais l’étude du Lancet a montré qu’en Israël, où la variante représentait près de 95% de tous les cas de coronavirus, les deux doses offrent une protection de plus de 95% contre l’infection au COVID-19, l’hospitalisation et la mort.

La variante découverte pour la première fois en Afrique du Sud a été signalée dans 36 juridictions. Il y a eu 453 cas de la variante.

Pendant ce temps, l’énorme crise du COVID-19 en Inde retient à juste titre l’attention du monde entier, mais les problèmes s’étendent au-delà de ses frontières et à d’autres pays d’Asie du Sud-Est également, avec des infections à coronavirus qui se propagent dans toute la région.

►La variante de coronavirus découverte pour la première fois à New York ne semble pas conduire à des infections plus graves, selon une étude publiée mercredi par le CDC.

►CVS Health a annoncé mercredi qu’il acceptait les rendez-vous sans rendez-vous pour les vaccins COVID-19 dans les pharmacies à travers le pays.

►Les responsables californiens disent qu’un propriétaire de bar qui a vendu de fausses cartes de vaccin COVID-19 à des agents d’infiltration fait maintenant face à des accusations pour plusieurs crimes.

►Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a annoncé que les spectacles de Broadway reprendront le 14 septembre et que les billets seront mis en vente à partir de jeudi.

►Le ministre espagnol de la Santé a déclaré que le pays européen avait détecté 11 cas de la nouvelle souche du coronavirus identifiée pour la première fois en Inde.

► Le fabricant de vaccins Moderna a déclaré mercredi que deux stratégies qu’il avait testées pour augmenter la protection contre les variantes du coronavirus avaient donné des résultats positifs, un signe encourageant dans la bataille contre le virus alors qu’il mute.

►Le gouverneur du Missouri, Mike Parson, a ordonné à tous les employés de l’État de retourner travailler en personne au bureau avant le 17 mai, après que beaucoup aient passé la plupart des 14 derniers mois à travailler à distance.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 32,5 millions de cas confirmés de coronavirus et 579200 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 154,76 millions de cas et 3,2 millions de décès. Plus de 321,5 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 249,5 millions ont été administrées, selon le CDC. Plus de 107,3 ​​millions d’Américains ont été entièrement vaccinés.

📘 Ce que nous lisons: Il ne faut peut-être pas une véritable «immunité collective» pour voir une baisse spectaculaire des cas de COVID-19, disent certains chercheurs.

Les projections du CDC autrefois sinistres sont désormais « plutôt optimistes » pour l’été

Les hospitalisations et les décès devraient fortement diminuer d’ici juillet si le programme de vaccination national reste solide et si les efforts d’atténuation communautaires sont suivis, selon un rapport fédéral publié mercredi.

Pourtant, ignorer les efforts d’atténuation tels que les masques et la distanciation sociale dans certaines situations pourrait conduire à des augmentations substantielles des «résultats graves du COVID-19», même avec une couverture vaccinale améliorée, indique le rapport du CDC.

« Des taux de vaccination élevés et le respect des mesures de prévention de la santé publique sont essentiels pour contrôler la pandémie et pour éviter les poussées d’hospitalisations et de décès dans les mois à venir », indique le rapport.

Le Dr Walensky a déclaré que les variantes restent un «joker», mais que jusqu’à présent, les vaccins semblent bien fonctionner contre eux.

« Les modèles qui projetaient autrefois des nouvelles vraiment sombres offrent maintenant des raisons d’espérer ce que l’été pourrait apporter », a déclaré Walensky lors d’un briefing de la Maison Blanche. « Plus tôt nous ferons vacciner de plus en plus de personnes, plus vite nous reviendrons tous à la normale. »

Les États-Unis soutiennent la levée des règles de propriété intellectuelle pour les vaccins COVID-19

L’administration Biden soutiendra les efforts visant à renoncer à la protection de la propriété intellectuelle pour les vaccins COVID-19, une étape majeure dans les tentatives de mettre fin à la pandémie alors qu’elle continue de faire rage en Inde et dans d’autres parties du monde.

La représentante américaine au commerce, Katherine Tai, a annoncé la décision dans un communiqué de mercredi, au milieu des négociations de l’Organisation mondiale du commerce sur l’assouplissement des règles commerciales mondiales afin de permettre à davantage de pays de produire davantage de vaccins.

«Il s’agit d’une crise sanitaire mondiale, et les circonstances extraordinaires de la pandémie du COVID-19 appellent à des mesures extraordinaires», a déclaré Tai dans le communiqué. «L’Administration croit fermement en la protection de la propriété intellectuelle, mais au service de la fin de cette pandémie, elle soutient la renonciation à ces protections pour les vaccins COVID-19.»

Elle a également averti qu’il faudrait du temps pour parvenir au «consensus» mondial requis pour renoncer aux protections en vertu des règles de l’OMC, et les responsables américains ont déclaré que cela n’aurait pas d’effet immédiat sur l’offre mondiale de vaccins COVID-19.

L’industrie pharmaceutique s’est opposée à la levée des protections par brevet.

Pas seulement l’Inde: d’autres pays d’Asie du Sud-Est confrontés à une poussée de COVID

L’énorme crise du COVID-19 en Inde retient à juste titre l’attention du monde entier, mais les problèmes s’étendent au-delà de ses frontières et à d’autres pays d’Asie du Sud-Est également, avec des infections à coronavirus qui se propagent dans toute la région.

Les autorités de Katmandou, la capitale du Népal et des districts environnants, ont prolongé une semaine de plus un verrouillage alors que la nation himalayenne signalait son bilan quotidien le plus élevé de cas et de décès. Tous les vols intérieurs au Népal ont été bloqués.

En Thaïlande, une vague qui a commencé en avril a incité les responsables de la santé à se précipiter pour vacciner des milliers de personnes dans le plus grand bidonville de Bangkok. La Thaïlande enregistre récemment environ 2 000 cas par jour et des décès à deux chiffres.

Le Bhoutan, qui borde l’Inde, et le Laos signalent également des flambées d’infections ces dernières semaines, principalement attribuées à des variantes du virus, mais également au non-respect des mesures d’atténuation.

