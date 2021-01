Le vaccin Covid de Pfizer pourrait produire une réponse immunitaire suffisamment forte pour empêcher les personnes qui reçoivent le vaccin de propager le virus, a déclaré un médecin en Israël.

Les chercheurs ont découvert dans une petite étude que les receveurs du vaccin ont développé jusqu’à 20 fois plus d’anticorps en une semaine après avoir reçu la deuxième dose du vaccin.

On s’attend à ce que des niveaux plus élevés d’anticorps conduisent à une réponse immunitaire plus forte et plus rapide qui pourrait être plus susceptible d’éliminer le virus avant que quelqu’un ne le propage.

Jusqu’à présent, les scientifiques ne savaient pas si les vaccins arrêteraient la transmission et ne comptaient que sur eux pour prévenir les maladies graves et la mort. Pfizer lui-même n’a publié aucune donnée montrant comment le jab affecte la contagiosité d’une personne.

Les développeurs d’autres vaccins n’ont également fourni aucune preuve que leurs vaccins seront capables de réduire la transmission du virus.

L’enquête réalisée auprès de 102 membres du personnel hospitalier en Israël est la première indication qu’un vaccin Covid-19 peut arrêter la transmission, a vu tous, sauf deux, développer des niveaux d’anticorps encore plus élevés que les patients qui s’étaient rétablis de Covid-19.

Les anticorps sont des substances produites par le système immunitaire qui stockent des souvenirs sur la façon de combattre un virus spécifique.

Les médecins qui dirigent l’étude ont découvert que 100 personnes sur 102 montaient des réponses d’anticorps importantes contre le coronavirus après deux doses du vaccin.

La recherche a été effectuée sur des membres du personnel du centre médical Sheba à Tel Aviv.

Un des deux qui n’avait pas un système immunitaire affaibli; l’autre fait encore l’objet d’une enquête, rapporte The Telegraph.

COMMENT UN VACCIN PEUT-IL ARRÊTER LA PROPAGATION DU VIRUS? Le principal objectif des vaccins Covid-19 lorsqu’ils ont été développés était de donner aux gens une immunité précoce contre le virus afin qu’ils ne se retrouvent pas à l’hôpital ou ne mourront pas s’ils l’attrapaient. Les jabs développés jusqu’à présent ont tous montré des signes de capacité à le faire et sont en cours de déploiement pour essayer d’endiguer la vague de décès causés par Covid. Mais si les vaccins produisent une réponse immunitaire suffisamment forte, ils pourraient également empêcher le virus de se propager en entraînant le corps des gens à le détruire à vue. L’immunité développée par les vaccins est basée sur des substances appelées anticorps et également sur d’autres types de substances immunitaires telles que les globules blancs. Ceux-ci détruisent le virus lorsqu’il pénètre dans le corps, l’empêchant de se reproduire et de pénétrer dans le corps pour provoquer une infection. Toute quantité de cette protection réduira probablement le risque de maladie et de décès car elle réduit la quantité de virus pouvant pénétrer dans le corps, mais une réponse faible pourrait permettre au virus de persister dans le corps pendant une courte période de temps, pendant laquelle les gens peuvent être contagieux pour les autres même s’ils ne tombent pas eux-mêmes malades. Cependant, une forte réponse immunitaire d’un vaccin hautement efficace pourrait rendre le corps si efficace pour détruire le virus qu’il est entièrement éliminé dès qu’il pénètre dans le corps d’une personne vaccinée. Cela pourrait signifier qu’il existe pendant une période de temps trop courte pour que la personne l’expire et le transmette à d’autres personnes. Aucun des fabricants de vaccins n’a encore publié de données indiquant si ce sera le cas.

Les anticorps sont essentiels pour le système immunitaire, car ils détruisent les virus et les signalent également pour destruction par d’autres globules blancs.

Le directeur de l’unité d’épidémiologie des maladies infectieuses de l’hôpital, le professeur Gili Regev-Yochay, a déclaré qu’il pensait qu’il était peu probable que les personnes qui reçoivent deux doses de vaccin propagent la maladie.

Cela devrait être dû au fait qu’ils développent une immunité suffisamment forte pour que le virus ne puisse pas se reproduire dans leur corps.

Il est possible que si les gens ont des vaccins qui ne sont pas très efficaces, le virus puisse continuer à circuler dans leur corps pendant un court moment sans les rendre malades tout en leur permettant de le transmettre.

Le professeur Regev-Yochay a déclaré hier dans un briefing: « Les résultats de l’enquête sont conformes à l’expérience de Pfizer et même meilleurs que prévu », a rapporté le Jerusalem Post.

«Je m’attends à ce que les résultats de l’enquête auprès des autres employés participants soient similaires. Il y a certainement des raisons d’être optimiste ».

Israël a eu l’un des programmes de vaccination Covid les plus rapides au monde et a déjà donné des coups à 2,6 millions de ses 9 millions d’habitants.

Mais le pays n’a pas encore vu son nombre d’infections et de décès chuter après quatre semaines de vaccination.

Des études menées dans le pays suggèrent que le vaccin pourrait éventuellement ralentir le taux de contagion jusqu’à 50 pour cent et empêcher les receveurs infectés de tomber malades.

Alors qu’Israël est en tête du monde dans la course aux vaccins avec plus d’une personne sur cinq recevant une dose initiale, ses taux d’infection étaient la semaine dernière à leur plus haut niveau jamais atteint avec plus de 8 000 tests positifs par jour et un record de 1 102 patients à l’hôpital.

Les essais de vaccins menés par Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson et l’Université d’Oxford et AstraZeneca avaient un objectif principal qui était d’essayer de réduire les taux de Covid-19.

Pour ce faire, les scientifiques ont simplement vacciné la moitié de leurs volontaires avec deux doses chacun, et ont donné à l’autre moitié deux doses d’un placebo.

Ils ont ensuite enregistré le nombre de personnes diagnostiquées avec Covid-19 après le vaccin, ils n’ont pas testé combien de participants avaient attrapé ou transmis le virus sans le savoir.

Lors de tests antérieurs sur des singes, les animaux qui ont reçu le vaccin de Pfizer ne présentaient aucune trace du virus dans leurs voies respiratoires, et des tests antérieurs chez des humains ont montré qu’ils produisaient beaucoup d’anticorps après la vaccination.

Mardi, Israël a vu des infections quotidiennes au Covid-19 et des cas actifs atteindre des sommets historiques. Mardi, Israël a signalé 9997 nouveaux cas – son plus élevé en une seule 24 heures – et 46 décès, après avoir enregistré un record de 67 décès lundi

Combiné avec les données des essais cliniques finaux, cela suggère que le vaccin déclenche une réponse immunitaire et que la réponse immunitaire est suffisamment forte pour empêcher le virus de se copier et de se propager dans le corps.

À son tour, cela signifie que les chances sont faibles que la charge virale d’une personne – la concentration de virus dans ses cellules – soit suffisamment élevée pour propager l’infection.

Cependant, les essais réalisés par Pfizer n’ont pas été conçus pour affirmer avec certitude que le vaccin peut ralentir la propagation du virus.

Cela vient après que près de 5 millions de personnes âgées entre 70 et 80 ans aient été invitées à recevoir leur première dose, certaines à Whitehall suggérant que le déploiement se déroule si bien que la population adulte au sens large pourrait être couverte en juin plutôt qu’en septembre.

Cependant, le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré que les personnes dans les 70 ans ne se verront offrir des coups que dans les zones où la « majorité » des plus de 80 ans ont déjà eu leur première injection.

Cela pourrait signifier que les habitants de régions telles que Londres et Suffolk, où les progrès ont été plus lents, devront attendre plus longtemps.