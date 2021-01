Dans des nouvelles prometteuses, les chercheurs de Pfizer affirment que son vaccin n’est que légèrement moins efficace contre certaines mutations du coronavirus, en particulier les variantes britanniques et sud-africaines. Il mènera une analyse plus approfondie sur les deux.

Les variantes britanniques et sud-africaines du coronavirus n’ont eu qu’un faible impact sur l’efficacité des anticorps générés par le vaccin Pfizer / BioNTech, ce qui ne le rend que légèrement moins efficace, selon des résultats cohérents avec les résultats préliminaires précédents.

Dans un nouveau document qui n’a pas encore été revu par les pairs, Pfizer a déclaré que «Les résultats n’indiquent pas la nécessité d’un nouveau vaccin pour traiter les variantes émergentes.»

Il rejoint le vaccin Spoutnik V pour montrer son efficacité contre des variantes du virus.

Certes, la recherche Pfizer a été menée dans un laboratoire, en utilisant du sérum sanguin de personnes vaccinées, et uniquement sur un petit sous-ensemble des mutations trouvées dans les deux variantes du coronavirus, et non sur les variantes elles-mêmes.

Aussi sur rt.com L’OMS avertit les femmes enceintes de NE PAS prendre le vaccin Moderna Covid-19

Des recherches plus larges sur l’efficacité du vaccin contre les variantes britanniques et sud-africaines sont en cours, avec des résultats attendus d’ici deux semaines.

Les vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna utilisent une nouvelle technologie appelée ARN messager, qui offre aux producteurs plus d’agilité et de flexibilité pour modifier leurs formules, tout en rendant les vaccins plus précis et ciblés, comme une bombe guidée par laser au niveau microscopique.

Le coronavirus utilise les protéines de pointe dont il tire son nom pour pénétrer et infecter les cellules, avant de détourner leurs mécanismes internes pour répliquer des copies du virus. Ces protéines sont les cibles clés des anticorps produits par les vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna.

Moderna produit un rappel pour son vaccin par mesure de précaution, mais les dernières recherches de Pfizer suggèrent que les injections de rappel pour son vaccin pourraient être excédentaires par rapport aux besoins, en particulier compte tenu de l’offre restreinte et des défis de production déjà rencontrés dans le monde entier.

La recherche actuelle a été menée sur un virus fabriqué avec trois mutations clés de la nouvelle variante de coronavirus trouvée en Afrique du Sud. Les scientifiques de Pfizer et de BioNTech sont maintenant occupés à concevoir un virus avec l’ensemble complet de mutations pour vraiment tester le courage de leur vaccin, et espèrent avoir des résultats dans les deux prochaines semaines.

Le directeur du Fonds d’investissement direct russe, Kirill Dmitriev, a déclaré en décembre que le vaccin Spoutnik V s’était déjà avéré très efficace contre la variante britannique du coronavirus.

Aussi sur rt.com Le vaccin russe Spoutnik V efficace contre la nouvelle mutation de Covid-19 observée pour la première fois au Royaume-Uni, déclare le PDG du RDIF, Dmitriev

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!