Le vaccin Pfizer peut être conservé au réfrigérateur pendant un mois

La directrice des Centers for Disease Control and Prevention, le Dr Rochelle Walensky, a témoigné devant le Comité sénatorial des crédits mercredi, quelques jours après avoir annoncé de nouvelles directives sur le port du masque pour les personnes entièrement vaccinées.

Walensky a été interrogé à plusieurs reprises sur les nouvelles recommandations et l’impact qu’elles pourraient avoir sur la vaccination des Américains. Elle a souligné que le pays n’est pas «homogène», et compte tenu des taux disproportionnés de vaccination – en particulier pour les personnes de couleur qui sont plus à risque – a déclaré que les décisions sur la suppression des mandats de masque doivent être prises au niveau local.

«Ces données scientifiques étaient suffisantes pour que nous puissions avancer», a déclaré Walensky à propos de la décision concernant le guidage du masque. «Les gens ont dit que nous allions trop lentement, que nous allions trop vite. Nous avons évolué à la vitesse que la science nous a donnée. »

Le Dr Anthony Fauci, le principal spécialiste des maladies infectieuses du gouvernement, a déclaré mercredi à Axios que le public américain n’avait pas correctement compris la dernière annonce du CDC.

«Je pense que les gens se trompent, pensant qu’il s’agit de la suppression d’un mandat de masque pour tout le monde. Ce n’est pas le cas », a-t-il dit. «C’est une assurance pour ceux qui sont vaccinés qu’ils peuvent se sentir en sécurité, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur.»

Fauci a souligné que le CDC n’a pas conseillé aux personnes non vaccinées de se passer de masques, bien que les experts disent que les nouvelles directives permettront aux personnes non vaccinées de bafouer les règles sans conséquences.

Également dans l’actualité:

►Le gouvernement britannique indique qu’environ 3000 personnes recevront une troisième dose d’un vaccin contre le coronavirus dans le cadre d’un essai clinique pour déterminer si les injections de rappel offrent une protection supplémentaire contre le COVID-19 et ses variantes.

►Plusieurs groupes de défense des droits des immigrants ont déposé une plainte contre ceux qui dirigent un centre de détention américain de l’immigration et des douanes dans le Mississippi, affirmant qu’il subissait la plus grande épidémie de COVID-19 dans tous les établissements ICE du pays parce que les politiques de sécurité ne sont pas suivies.

► Deux tiers des adultes ont reçu au moins une dose en Californie, selon les données du CDC.

►Une étude portant sur 280 maisons de soins infirmiers dans 21 États américains confirme dans le monde réel l’efficacité des vaccins COVID-19: environ 1% des résidents ont été testés positifs pour le virus dans les deux semaines suivant la réception de leur deuxième dose, et seulement 0,3% fait plus de deux semaines après avoir été complètement vaccinés, ont rapporté des chercheurs mercredi dans le New England Journal of Medicine. La plupart des cas n’ont produit aucun symptôme.

►L’Union européenne a annoncé mercredi son intention de rouvrir ses frontières aux visiteurs entièrement vaccinés, ainsi qu’aux personnes provenant d’une liste de pays considérés comme sûrs, les États-Unis devant faire la coupe.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 33,26 millions de cas confirmés de coronavirus et 587 800 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 164,6 millions de cas et 3,41 millions de décès. Plus de 349,2 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 277,2 millions ont été administrées, selon le CDC. Près de 125,4 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés – 37,8% de la population.

📘 Ce que nous lisons: Le Japon continue de lutter contre le COVID-19, mais il est toujours prévu d’ouvrir ses portes pour les Jeux d’été. Pourquoi certains appellent cela une «idée ridicule».

Le vaccin Pfizer peut désormais être conservé plus longtemps à la température du réfrigérateur, selon la FDA

Le vaccin Pfizer COVID-19 peut désormais être conservé à la température normale du réfrigérateur pendant jusqu’à un mois, selon une annonce de la Food and Drug Administration mercredi.

Cette période facilitera le stockage et l’expédition du vaccin – le temps de stockage précédent n’était que de cinq jours. Le changement devrait rendre ce vaccin plus largement accessible au public américain en permettant aux fournisseurs de vaccins de recevoir, stocker et administrer le vaccin, a déclaré la FDA.

«Rendre les vaccins COVID-19 largement disponibles est essentiel pour faire vacciner les gens et mettre fin à la pandémie», déclare le Dr Peter Marks, directeur du Centre pour les produits biologiques et la recherche de la FDA.

Le plus grand syndicat d’infirmières exhorte le CDC à revenir aux anciennes directives de masquage pour les Américains vaccinés

National Nurses United, le plus grand syndicat d’infirmières autorisées du pays, a condamné la décision du CDC de lever les recommandations de masquage pour les personnes entièrement vaccinées et a exhorté l’agence à les ramener.

Les dirigeants de la NNU ont fait valoir lors d’une conférence de presse mercredi que les États-Unis sont toujours aux prises avec 35000 nouveaux cas de COVID-19 par jour et la circulation continue de variantes. Ils ont également déclaré que les questions persistantes sans réponse sur les vaccins – comme la durée de la protection – soulignaient le besoin de masques.

Les nouvelles directives du CDC pourraient potentiellement nuire à ceux qui n’ont pas encore été vaccinés, tels que les enfants de moins de 12 ans et les communautés mal desservies, ainsi que les personnes immunodéprimées qui ne répondent pas aussi fermement aux vaccins, a déclaré le président de la NNU, Jean Ross.

«En tant que gardiens de la santé publique pendant la pire pandémie mondiale de notre vie et en tant que travailleurs des soins de santé essentiels qui ont maintenu ce système médical ensemble pendant cette horrible année et demie, il est de notre devoir de prendre la parole et de défendre ce que nous savons être dans le meilleur intérêt de la santé des gens », a-t-elle déclaré. «Les directives que le CDC a publiées le 13 mai ne sont malheureusement pas dans le meilleur intérêt de la santé publique.»

– Adrianna Rodriguez

Une autre complication potentielle de l’infection à COVID: caillots sanguins profonds dans le bras

Dans le premier cas signalé du genre, un homme de 85 ans en bonne santé a développé une rare récidive de caillots sanguins veineux profonds, ou thrombose veineuse profonde, dans le haut du bras à la suite d’une infection à coronavirus, selon un rapport des chercheurs de Rutgers. .

Le cas inhabituel met en évidence une autre façon dont le virus qui cause le COVID-19 peut affecter les gens. Au-delà des symptômes respiratoires plus courants et de la perte de goût et d’odeur, le virus peut déclencher des troubles de la coagulation, en particulier des caillots.

«Ceci est préoccupant car chez 30% de ces patients, le caillot sanguin peut voyager vers les poumons et être potentiellement mortel», a déclaré le Dr Payal Parikh, professeur adjoint de médecine à la Rutgers Robert Wood Johnson Medical School, qui a dirigé l’étude. avec Martin Blaser, directeur du Center for Advanced Biotechnology and Medicine. «Les autres complications invalidantes comprennent un gonflement persistant, des douleurs et une fatigue des bras.»

Ceux qui ont déjà eu une thrombose veineuse profonde ou qui ont une condition médicale qui les prédispose à la formation de caillots peuvent être plus vulnérables. Lisez ici pour plus.

– Lindy Washburn, NorthJersey.com

Contribuant: The Associated Press.