Le porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: «Le gouvernement a accepté aujourd’hui la recommandation de l’Agence indépendante de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) d’approuver le vaccin COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Cela fait suite à des mois d’essais cliniques rigoureux et à une analyse approfondie des données par des experts de la MHRA qui ont conclu que le vaccin répondait à ses normes strictes de sécurité, de qualité et d’efficacité.