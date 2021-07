Le vaccin Pfizer Covid efficace à 39% en Israël, prévient les maladies graves

« Nous devons être préparés et nous devons être agiles pour que les gens aient besoin d’un rappel à un moment donné », a-t-il ajouté. « Cette surveillance étroite qui se déroule dans des pays comme Israël, le Royaume-Uni et d’autres parties du monde va être très utile pour conduire la politique si et quand nous avons besoin de boosters. »

Il a souligné que les injections étaient toujours très efficaces pour prévenir les infections graves, aidant les systèmes hospitaliers à ne pas être trop débordés avant les mois les plus froids. Cela étant dit, « nous sommes toujours à l’ère de Covid et tout peut arriver », a-t-il déclaré.

Le chiffre d’efficacité, qui est basé sur un nombre non spécifié de personnes entre le 20 juin et le 17 juillet, est en baisse par rapport à une estimation antérieure de 64% il y a deux semaines et des conflits avec les données du Royaume-Uni qui ont révélé que le vaccin était efficace à 88 % contre la maladie symptomatique causée par la variante.

Le vaccin Covid-19 de Pfizer et BioNTech n’est efficace qu’à 39 % en Israël, où la variante delta est la souche dominante, mais offre toujours une forte protection contre les maladies graves et l’hospitalisation, selon un nouveau rapport du ministère de la Santé du pays.

La variante delta, déjà présente dans plus de 104 pays, inquiète les responsables de la santé aux États-Unis, car ils constatent davantage d’infections révolutionnaires, qui surviennent chez des personnes entièrement vaccinées, même si elles sont plus bénignes.

Le médecin-chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a déclaré que les personnes entièrement vaccinées pourraient envisager de porter des masques à l’intérieur par mesure de précaution contre la variante à propagation rapide aux États-Unis.

« C’est quelque chose que nous ne voulons évidemment pas voir », a déclaré Fauci mercredi, notant les soi-disant infections révolutionnaires. « Ce virus est clairement différent des virus et des variantes avec lesquels nous avons eu l’expérience auparavant. Il a une capacité extraordinaire de transmission de personne à personne. »

Le Dr Paul Offit, qui conseille la FDA sur les vaccins Covid, a déclaré que même si les vaccins offrent toujours une excellente protection contre les maladies graves et la mort, ils peuvent ne pas fonctionner aussi bien contre les cas bénins ou propager la maladie à d’autres.

Il a exhorté davantage d’Américains à se faire vacciner, affirmant que le delta est un virus hautement contagieux et que les injections aideront les gens à ne pas tomber gravement malades. Actuellement, moins de la moitié de la population américaine est entièrement vaccinée, selon les données compilées par le CDC.

« C’est un terrain riche et fertile pour que le virus continue à se reproduire et à créer des variantes qui deviennent peut-être de plus en plus résistantes aux vaccins ou à l’infection naturelle », a-t-il déclaré.

Le rapport d’Israël, qui a commencé à vacciner sa population avant de nombreux autres pays, est susceptible de renforcer les arguments des fabricants de médicaments selon lesquels les gens auront éventuellement besoin de vaccins de rappel pour se protéger contre les variantes émergentes.

Pfizer a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il commençait à voir l’immunité décliner de son vaccin à deux doses, et envisage maintenant de demander l’autorisation de la Food and Drug Administration pour une dose de rappel. Cependant, les responsables fédéraux affirment que les Américains entièrement vaccinés n’ont pas besoin de vaccins supplémentaires pour le moment.

Dans une déclaration à CNBC, Pfizer a déclaré qu’il restait convaincu que son régime à deux doses protégeait contre le coronavirus et ses variantes.

Néanmoins, il a déclaré qu’une troisième dose pourrait être utile après que l’analyse de son étude de phase trois ait montré une baisse de l’efficacité contre les infections symptomatiques après quatre à six mois.

« Les données initiales d’une troisième dose du vaccin actuel démontrent qu’une dose de rappel administrée au moins 6 mois après la deuxième dose induit des titres de neutralisation élevés contre le type sauvage et le bêta, qui sont 5 à 10 fois plus élevés qu’après deux doses primaires, « , a déclaré l’entreprise.