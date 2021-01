L’Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve établissant un lien entre le vaccin Covid-19 de Pfizer et les décès post-injection, après que les autorités norvégiennes ont signalé que 33 personnes âgées et fragiles étaient décédées après leur première dose.

Vendredi, l’EMA a publié une déclaration disant qu’elle avait conclu un examen des effets secondaires suspectés d’issue fatale, en particulier chez les personnes âgées fragiles, à la suite de l’administration du vaccin Covid-19 développé par Pfizer et BioNtech, connu sous le nom de Comirnaty.

«Compte tenu des inquiétudes suscitées par la Norvège au sujet des décès signalés chez des personnes âgées fragiles après la vaccination avec Comirnaty, le PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) a examiné les rapports actuels d’effets secondaires suspectés d’issue fatale chez des individus de tout âge. Cet examen n’a pas suggéré de problème de sécurité », la déclaration lue.

«Dans de nombreux cas concernant des personnes de plus de 65 ans, la progression [multiple] les maladies préexistantes semblent être une explication plausible de la mort. Chez certains individus, les soins palliatifs avaient déjà été initiés avant la vaccination.

La déclaration ajoute que des essais humains à grande échelle ont été menés avant que le vaccin ne reçoive le feu vert, y compris des participants à l’étude âgés de 75 ans et plus.

L’EMA a recommandé qu’il ne soit pas nécessaire de modifier les informations sur le produit concernant l’utilisation du jab, et a demandé à Pfizer de continuer à examiner tous les rapports d’effets secondaires suspectés.

Le 14 janvier, l’Agence norvégienne des médicaments (Noma) a déclaré que 23 personnes étaient décédées après avoir reçu leur première dose du vaccin Pfizer.

Noma a ensuite cherché à dissiper les rumeurs sur les effets secondaires potentiellement mortels du jab, notant que tous ceux qui sont décédés étaient décrits comme ayant de graves problèmes de santé sous-jacents et étaient tous âgés de 75 ans ou plus.

La semaine dernière, il a été annoncé que ce chiffre était passé à 33 après que 55 000 Norvégiens aient reçu leur première dose de vaccin. Pfizer a déclaré au British Medical Journal que le nombre de décès n’était pas alarmant et conforme à ce à quoi on s’attend normalement au sein de la population.

«Nous ne devons absolument pas confondre les décès très normaux et naturels qui arriveront aux personnes âgées et plus fragiles avec les conséquences du vaccin». a déclaré Stuart McDonald, membre de l’Institute of and Faculty Actuaries et co-fondateur du Covid-19 Actuaries Response Group.

