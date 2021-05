Le vaccin Pfizer-BioNTech est très efficace contre les variantes, selon des études

Des recherches antérieures ont suggéré que B.1.1.7 est plus infectieux et plus mortel que les autres variantes, mais que les vaccins fonctionnent toujours bien contre lui. Mais les vaccins semblaient moins efficaces contre B.1.351, selon des études antérieures.

«C’est vraiment une bonne nouvelle», a déclaré le Dr Annelies Wilder-Smith, chercheuse en maladies infectieuses à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. «À ce stade, nous pouvons affirmer avec certitude que nous pouvons utiliser ce vaccin, même en présence de variantes en circulation préoccupantes.»

Les études, qui sont basées sur l’utilisation réelle du vaccin au Qatar et en Israël, suggèrent que le vaccin peut prévenir les pires issues – y compris la pneumonie sévère et la mort – causées par B.1.1.7, la variante identifiée pour la première fois dans le UK et B.1.351, la variante identifiée pour la première fois en Afrique du Sud.

Le vaccin était très efficace pour se protéger des pires résultats. Dans l’ensemble, il était efficace à 97,4% pour prévenir les maladies graves, critiques ou mortelles de toute forme de coronavirus, et 100% efficace pour prévenir les maladies graves, critiques ou mortelles causées par B.1.1.7 ou B.1.351. (Cette légère différence d’efficacité est probablement due au fait que la taille des échantillons était plus petite pour les sous-groupes de patients avec une variante documentée, a déclaré le Dr Abu-Raddad.)

Pendant ce temps, les variantes y étaient répandues: le séquençage effectué entre le 23 février et le 18 mars a suggéré qu’environ la moitié des infections à coronavirus au cours de cette période étaient causées par B.1.351 et 44,5% par B.1.1.7.

L’une des nouvelles études , paru dans le New England Journal of Medicine, est basé sur des informations sur plus de 200000 personnes qui ont été extraites des bases de données nationales Covid-19 du Qatar entre le 1er février et le 31 mars.

le deuxième nouvelle étude, qui a été publié dans The Lancet, a été menée par des chercheurs du ministère israélien de la Santé et Pfizer. Il est basé sur plus de 230000 infections à coronavirus survenues en Israël entre le 24 janvier et le 3 avril. Au cours de cette période, B.1.1.7 représentait près de 95% de tous les cas de coronavirus dans le pays, qui a vacciné plus de la moitié des sa population.

Les chercheurs ont découvert que le vaccin était efficace à plus de 95% pour protéger contre l’infection à coronavirus, l’hospitalisation et la mort chez les personnes entièrement vaccinées de 16 ans et plus. Cela a également bien fonctionné chez les personnes âgées. Parmi les 85 ans ou plus, le vaccin était efficace à plus de 94% pour protéger contre l’infection, l’hospitalisation et la mort.

À mesure que le pourcentage de personnes entièrement vaccinées dans chaque groupe d’âge augmentait, l’incidence des infections à coronavirus dans cette cohorte diminuait, ont constaté les chercheurs. La baisse des taux d’infection correspondait mieux au moment de l’augmentation de la couverture vaccinale dans chaque groupe d’âge que le début d’un verrouillage national. Les résultats suggèrent que le rythme rapide de la vaccination d’Israël a été responsable de la baisse des infections dans le pays.

« Je suis vraiment très heureux de voir ces données selon lesquelles, dans le monde réel, ces vaccins ont un impact incroyable sur la réduction des infections et des maladies », a déclaré Akiko Iwasaki, immunologiste à l’Université de Yale.

Les deux études ont également rapporté que deux doses du vaccin offraient une protection significativement plus élevée qu’une seule dose. Dans l’étude israélienne, par exemple, une dose du vaccin était efficace à 77% contre la mort, tandis que deux doses étaient efficaces à 96,7%.

«Cela souligne absolument la nécessité de la deuxième dose», a déclaré le Dr Kathleen Neuzil, qui dirige le Centre pour le développement des vaccins et la santé mondiale à la faculté de médecine de l’Université du Maryland.

Ensemble, les études suggèrent que même avec les nouvelles variantes, la vaccination reste une voie plausible pour sortir de la pandémie, ont déclaré des experts. «Si nous pouvons obtenir des vaccins dans le monde et obtenir une couverture», a déclaré le Dr Neuzil, «je crois que nous pouvons surmonter cela et nous pouvons maîtriser l’émergence de nouvelles variantes.»