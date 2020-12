Les documents relatifs à la soumission réglementaire du candidat vaccin Pfizer-BioNTech Covid à l’Agence européenne des médicaments (EMA) ont été «illégalement consultés» lors d’une cyberattaque, ont indiqué les firmes pharmaceutiques.

L’EMA a confirmé plus tôt mercredi qu’elle avait fait l’objet d’une cyberattaque, mais n’a pas fourni plus de détails et a déclaré qu’elle ne le ferait pas tant qu’une enquête sur le piratage était en cours.

Dans une déclaration conjointe, Pfizer et BioNTech ont déclaré avoir été informés mercredi par le régulateur européen des médicaments que «Certains documents relatifs à la soumission réglementaire du candidat vaccin Pfizer et BioNTech Covid-19 … qui a été stocké sur un serveur EMA, ont été illégalement consultés.

Pour le moment, nous attendons de plus amples informations sur l’enquête de l’EMA et nous y répondrons de manière appropriée et conformément au droit de l’UE.

Le couple a ajouté qu’aucun de leurs systèmes n’avait été violé et qu’ils n’étaient pas au courant «Toutes les données personnelles des participants à l’étude auxquelles on accède.»

«L’EMA nous a assuré que la cyberattaque n’aura aucun impact sur le calendrier de son examen» du vaccin, ont-ils ajouté, qui est déjà en cours de déploiement au Royaume-Uni.

Un jour après la première administration du vaccin au Royaume-Uni, le régulateur britannique des médicaments et des soins de santé a émis un avertissement concernant l’administration du vaccin, affirmant que deux médecins ayant des antécédents d’allergies graves avaient subi de graves réactions. L’agence de santé a déclaré que les personnes ayant des antécédents de réactions allergiques « importantes » ne devraient pas en recevoir.

Le Canada est devenu le deuxième pays à approuver le vaccin mercredi.

