Le vaccin Pfizer agit contre les nouvelles mutations Covid, selon un fabricant de médicaments

« Nous avons donc testé 16 mutations différentes, et aucune d’entre elles n’a vraiment eu d’impact significatif. C’est la bonne nouvelle », a-t-il déclaré. « Cela ne veut pas dire que le 17 ne le sera pas. »

M. Dormitzer a noté qu’une autre mutation trouvée dans la variante sud-africaine, appelée mutation E484K, est également préoccupante.

Les chercheurs prévoient d’effectuer des tests similaires pour voir si le vaccin est efficace contre d’autres mutations trouvées au Royaume-Uni et en Afrique du Sud et espèrent disposer de plus de données d’ici quelques semaines.

Les scientifiques ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les vaccins en cours de déploiement pourraient ne pas être en mesure de protéger contre les nouvelles variantes, en particulier celle qui a émergé en Afrique du Sud.

Simon Clarke, professeur agrégé en microbiologie cellulaire à l’Université de Reading, a déclaré cette semaine que si les deux variantes avaient de nouvelles caractéristiques en commun, celle trouvée en Afrique du Sud « a un certain nombre de mutations supplémentaires » qui comprenaient des altérations plus étendues du pic. protéine.

Le vaccin Pfizer / BioNTech et celui de Moderna Inc, qui utilisent la technologie de l’ARN messager synthétique, peuvent être rapidement modifiés pour traiter de nouvelles mutations d’un virus si nécessaire. Les scientifiques ont suggéré que les changements pourraient être apportés en aussi peu que six semaines.