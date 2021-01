Le vaccin Covid-19 de Pfizer et BioNTech ne semblait perdre qu’une petite quantité d’efficacité contre un virus fabriqué avec trois mutations clés du nouveau variant de coronavirus trouvé en Afrique du Sud, selon une étude de laboratoire menée par le fabricant américain de médicaments.

L’étude menée par Pfizer et des scientifiques de l’Université du Texas Medical Branch (UTMB), qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs, a montré une réduction de moins de deux fois des niveaux de titre d’anticorps, indiquant que le vaccin serait probablement efficace pour neutraliser un virus. avec les mutations dites E484K et N501Y trouvées dans la variante sud-africaine.

L’étude a été menée sur du sang prélevé sur des personnes ayant reçu le vaccin. Ses découvertes sont limitées car il ne regarde pas l’ensemble complet des mutations trouvées dans la nouvelle variante sud-africaine.

Bien que ces résultats n’indiquent pas la nécessité d’un nouveau vaccin pour traiter les variantes émergentes, Pfizer et BioNTech sont prêts à réagir si une variante du SRAS-CoV-2 montre des preuves d’échapper à l’immunité par le vaccin Covid-19, ont déclaré les sociétés. .

Selon Pei-Yong Shi, auteur de l’étude et professeur à l’UTMB, les scientifiques sont actuellement en train de concevoir un virus avec l’ensemble complet des mutations et s’attendent à en avoir des résultats dans environ deux semaines.

Les résultats sont plus encourageants qu’une autre étude non évaluée par des pairs menée par des scientifiques de l’Université de Columbia plus tôt mercredi, qui utilisait une méthode légèrement différente et montrait que les anticorps générés par les injections étaient significativement moins efficaces contre la variante sud-africaine.

Une raison possible de la différence pourrait être que les résultats de Pfizer sont basés sur un coronavirus modifié et que l’étude Columbia a utilisé un pseudovirus basé sur le virus de la stomatite vésiculaire, un type de virus différent, a déclaré le professeur Shi.

Il pense que la découverte de pseudovirus devrait être validée en utilisant le vrai virus.

L’étude a également montré des résultats encore meilleurs contre plusieurs mutations clés de la variante britannique hautement transmissible du virus. Le professeur Shi a déclaré qu’ils travaillaient également sur un virus fabriqué avec l’ensemble complet des mutations de cette variante.