Le vaccin contre le coronavirus de l’Université d’Oxford devrait être approuvé peu après Noël, ce qui laisse espérer que des millions de personnes par semaine pourraient bientôt être vaccinées.

Des sources de haut niveau de Whitehall croient que l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé autorisera le vaccin le 28 ou 29 décembre. Ils attendent les données finales des scientifiques d’Oxford, qui seront fournies lundi.

Le dernier signe positif survient après que le professeur Sarah Gilbert, la chercheuse principale derrière le nouveau vaccin, a déclaré vendredi qu’elle espérait que le vaccin « n’était pas trop loin » d’être approuvé.

Et le professeur Martin Marshall, président du Royal College of GPs, a déclaré samedi matin que le coup d’Oxford permettrait au processus de vaccination de se dérouler à un « rythme beaucoup plus rapide ».

Plus de 140000 Britanniques ont déjà reçu le vaccin contre le coronavirus Pfizer / BioNTech, après son approbation par la MHRA au début du mois, mais il doit être conservé vers -70, alors que le vaccin Oxford peut être conservé à température ambiante.

Cependant, il y a des craintes croissantes que l’Angleterre pourrait être sur le point d’entrer dans un troisième verrouillage après que M. Johnson ait refusé d’exclure l’étape drastique.

Les derniers chiffres du ministère de la Santé montrent qu’il y a 18 469 patients hospitalisés atteints de coronavirus, le nombre le plus élevé depuis la mi-avril.

Le vaccin contre le coronavirus de l’Université d’Oxford devrait être approuvé dans les jours suivant Noël, ce qui laisse espérer que des millions de personnes par semaine pourraient bientôt être vaccinées

Une fois que le vaccin Oxford – qui a été produit avec le soutien de la société privée AstraZeneca – sera approuvé, les stades de football et les hippodromes du pays ouvriront à partir de la première semaine de janvier pour permettre des vaccinations de masse, a déclaré le Telegraph dans son rapport.

Cela signifie que jusqu’à 20 millions de Britanniques les plus vulnérables auraient pu être vaccinés d’ici mars, permettant d’assouplir certaines restrictions.

Le Royaume-Uni a commandé 100 millions de doses du vaccin d’Oxford, permettant une expansion majeure du programme de vaccination du NHS.

Les autres pays qui ont commandé le jab recevront un regain de confiance s’il est approuvé par la MHRA respectée.

Le premier lot de quatre millions de doses du vaccin Oxford sera livré des Pays-Bas et de l’Allemagne.

Bien que le nouveau jab soit principalement fabriqué au Royaume-Uni, il sera plus facile à déployer.

Des sources de haut niveau de Whitehall estiment que l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé autorisera le vaccin le 28 ou 29 décembre.

Les 100 millions de doses, plus les 40 millions de vaccins Pfizer qui ont déjà commencé à être déployés, suffiront à vacciner tout le pays.

Les deux vaccins nécessitent deux doses, mais il existe un intervalle de trois semaines pour le vaccin Pfizer et de quatre semaines pour le vaccin AstraZeneca.

La MHRA a mis plus de temps à approuver le nouveau vaccin car les volontaires participant à l’essai clinique ont reçu des doses différentes.

Plus de 9 000 personnes ont reçu deux doses complètes du vaccin – un régime qui était efficace à 62% contre le virus – mais 3 000 autres ont reçu une demi-dose et une dose complète – dont les résultats suggèrent une efficacité à 90%.

Le deuxième groupe, cependant, est plus petit et ne comprend aucune personne de plus de 50 ans et plus à risque de contracter le virus – ce qui rend difficile de déterminer quel régime est le meilleur.

D’autres données suggèrent également que les deux doses complètes provoquent une meilleure réponse immunitaire.

S’adressant à l’émission Today de BBC Radio 4, le professeur Gilbert a déclaré que les résultats de l’essai avaient ravi mais aussi «intrigué» les chercheurs et «ont immédiatement conduit à penser qu’ils voulaient faire plus de travail».

Le dernier signe positif survient après que le professeur Sarah Gilbert, la chercheuse principale derrière le nouveau vaccin, a déclaré vendredi qu’elle espérait que le vaccin « n’était pas trop loin » d’être approuvé.

«Ce n’était donc pas tout à fait le point culminant que cela aurait pu être», a-t-elle déclaré.

«Mais nous sommes très satisfaits de la façon dont le vaccin fonctionne, nous attendons avec impatience le moment où les gens pourront commencer à être vaccinés en dehors des essais cliniques.

Les médecins généralistes doivent utiliser une dose supplémentaire du vaccin Covid de Pfizer alors que le NHS met à jour les conseils Les médecins généralistes ont été invités à utiliser une sixième dose du vaccin Covid-19 de Pfizer par le NHS, après qu’il soit apparu hier que ses flacons contenaient une injection supplémentaire du vaccin. Le régulateur médical britannique indique que chaque flacon – le petit récipient en verre qui contient le vaccin liquide – contient cinq doses, administrées par injection de 0,3 ml. Mais il a admis qu’une fois le vaccin dilué avant d’être administré, un flacon peut contenir jusqu’à 2,25 ml – assez pour sept doses et demie. Les médecins et les infirmières administrant le vaccin ont maintenant été invités à utiliser l’une des doses supplémentaires « à leur discrétion », lors d’un webinaire hebdomadaire avec NHS England. La sixième dose augmentera de 20% la quantité de vaccin disponible au Royaume-Uni, permettant à 160 000 personnes supplémentaires de se faire vacciner avec les 800 000 livrées ce mois-ci seulement. Cela pourrait également signifier que jusqu’à 8 millions de personnes supplémentaires pourraient être vaccinées à l’aide du jab Pfizer une fois que le Royaume-Uni aura reçu sa commande totale de 40 millions de doses. L’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a confirmé hier à MailOnline que de « petites » quantités de jab ne sont pas utilisées et que les flacons en contiennent en cas de déversement et parce que certains restent coincés dans la seringue. Il a cependant insisté sur le fait que «le produit supplémentaire n’est pas gaspillé» parce que le liquide supplémentaire n’a jamais été destiné à être utilisé et n’est là que comme réserve.

«De toute évidence, je ne peux pas préjuger de ce moment, les régulateurs doivent avoir le temps de prendre leurs décisions mais j’espère vraiment que ce moment n’est pas trop loin.

Il a fallu huit jours ouvrables aux régulateurs pour donner le feu vert au vaccin de Pfizer après que le ministère de la Santé a officiellement demandé à l’évaluer.

Mais le vaccin Oxford / AstraZeneca n’a pas encore été approuvé, bien qu’il soit en cours d’examen depuis près d’un mois.

Le président du Royal College of GPs, le Dr Marshall, qui est également toujours médecin généraliste à Londres, a déclaré ce matin sur BBC Radio 4: «Pour le moment, nous avons affaire à ce vaccin Pfizer qui est difficile.

« En supposant que nous allons obtenir l’approbation du vaccin AstraZeneca, qui est beaucoup plus familier car il ressemble beaucoup plus à la vaccination contre la grippe, je pense que nous serons en mesure de déployer à un rythme beaucoup plus rapide, mais certainement au cours des prochains. semaines et dans les prochains mois, nous prévoyons que toutes les maisons de soins seront couvertes.

Il a ajouté que «de bons progrès» avaient été accomplis jusqu’à présent avec le programme de vaccination.

«Nous allons être prêts à déployer le vaccin à grande échelle dans les maisons de soins au cours des prochaines semaines. C’est un processus compliqué comme vous le dites », a-t-il déclaré.

«Le vaccin Pfizer doit être surveillé très attentivement.

«Le nombre de maisons de soins est bien sûr beaucoup plus petit que celui que nous livrons dans nos propres cliniques, mais nous y arrivons.

«Je pense que nous faisons de très bons progrès.

«Le vaccin comme vous l’avez suggéré n’est pas stable si vous ne gérez pas très bien les températures.

«Il sort du congélateur – les températures -70 – est porté à la pratique générale dans les réfrigérateurs normaux à 4-7 degrés.

« Il doit ensuite être sorti de ces réfrigérateurs et transporté dans des boîtes à température contrôlée, en petits paquets bien sûr comme vous l’avez décrit dans chaque maison de retraite individuelle.

«Cela est effectué soit par un médecin, soit par une infirmière dans les maisons de soins. Ce sont les maisons de retraite que nous connaissons déjà en médecine générale. Nous connaissons déjà les résidents.

« Là, le vaccin sera reconstitué avec une solution saline, prélevé dans des seringues individuelles puis administré aux résidents individuels et à leur personnel, après avoir bien sûr d’abord vérifié qu’ils sont éligibles et que nous avons obtenu le consentement approprié. »

Cependant, lorsqu’on lui a demandé si l’Angleterre suivrait l’exemple du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord en annonçant des plans de nouveaux verrouillages plus tard ce mois-ci, M. Johnson a refusé d’exclure cette mesure radicale.

Il a répondu: «Nous espérons beaucoup que nous pourrons éviter quoi que ce soit de ce genre.

« Mais la réalité est que les taux d’infection ont beaucoup augmenté ces dernières semaines. »

Le ministre des Écoles, Nick Gibb, avait précédemment insisté sur le fait que le système de niveaux anglais était « très efficace », mais a ensuite ajouté « nous n’excluons rien » lorsqu’il a été interrogé sur la possibilité d’un nouveau verrouillage après Noël.

On dit que les responsables planifient un régime draconien de niveau quatre qui verrait les magasins fermés et les navetteurs ordonnés de travailler à domicile.

Ils sont alarmés par une recrudescence des cas de virus depuis la fin du deuxième verrouillage il y a plus de deux semaines.

Il y a des craintes croissantes que l’Angleterre pourrait être sur le point d’entrer dans un troisième verrouillage après que M. Johnson ait refusé d’exclure l’étape drastique

Une source gouvernementale a déclaré au Daily Mail hier soir que la proposition de niveau quatre était de retour sur la table après avoir été rejetée par les ministres le mois dernier.

« Nous n’en sommes pas encore là, mais nous sommes clairement dans une situation préoccupante », a déclaré l’initié.

«Cela commence probablement par la fermeture du commerce de détail non essentiel et le renforcement du message de travail à domicile.

« Mais il y a beaucoup de choses que vous pourriez ajouter à cela – c’est encore tôt. » Les autres secteurs susceptibles d’être fermés au niveau quatre sont les gymnases, les piscines et les coiffeurs.

Un autre 28 507 cas de Covid ont été signalés vendredi – le deuxième total le plus élevé à ce jour – avec 489 décès. Ce chiffre était en hausse par rapport à 424 une semaine plus tôt.