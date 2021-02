AstraZeneca affirme que son vaccin développé avec l’Université d’Oxford ne semblait offrir qu’une protection limitée contre les maladies bénignes causées par la variante sud-africaine de Covid-19, sur la base des premières données d’un essai.

L’étude de l’Université sud-africaine du Witwatersrand et de l’Université d’Oxford a montré que le vaccin avait considérablement réduit l’efficacité contre la variante sud-africaine, selon un Financial Times rapport.

Parmi les variantes de coronavirus actuellement les plus préoccupantes pour les scientifiques et les experts en santé publique, on trouve les variantes du Kent, sud-africaines et brésiliennes, qui semblent se propager plus rapidement que d’autres.

« Dans ce petit essai de phase I / II, les premières données ont montré une efficacité limitée contre les maladies bénignes principalement en raison de la variante sud-africaine B.1.351 », a déclaré un porte-parole d’AstraZeneca en réponse au FT rapport.

Le journal a déclaré qu’aucun des plus de 2000 participants à l’essai n’avait été hospitalisé ou n’était décédé.

« Cependant, nous n’avons pas été en mesure d’évaluer correctement son effet contre les maladies graves et l’hospitalisation étant donné que les sujets étaient principalement de jeunes adultes en bonne santé », a déclaré le porte-parole d’AstraZeneca.

