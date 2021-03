Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter Front Page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Le PM va obtenir un coup d’Oxford alors que les régulateurs donnent leur soutien

Boris Johnson a déclaré que « ce qui n’est pas sûr, c’est attraper Covid » en exhortant les Britanniques à se faire vacciner et en saluant le soutien apporté au vaccin Oxford-AstraZeneca par les régulateurs britanniques et européens. Lors d’une conférence de presse à Downing Street, le Premier ministre a déclaré qu’il recevrait le vaccin d’Oxford demain et a déclaré que la Grande-Bretagne recevrait toujours plus de vaccins en avril qu’en février malgré un ralentissement prévu de l’offre. Les commentaires de M. Johnson sont intervenus alors que l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé confirmait qu’un homme britannique était décédé et que quatre autres avaient souffert d’une maladie de coagulation sanguine dangereuse après avoir reçu le vaccin AstraZeneca – sur 11 millions de personnes qui avaient reçu une dose. L’Agence européenne des médicaments a conclu que le vaccin est « sûr et efficace », après que plus d’une douzaine de pays de l’UE, dont la France et l’Allemagne, ont suspendu son utilisation. L’Organisation mondiale de la santé a averti que plus de personnes mourraient de Covid maintenant en Europe qu’en mars 2020.

La toile de fond de tout cela est une compression imminente de l’approvisionnement en vaccins, avec un retard dans les livraisons de l’Inde et la nécessité de retester un lot de 1,7 million de doses derrière un déficit attendu en avril, selon le secrétaire à la Santé, Matt Hancock. Emmanuel Macron a appelé la Grande-Bretagne à envoyer des vaccins AstraZeneca fabriqués au Royaume-Uni à l’UE et a déclaré qu’il soutenait la menace d’Ursula von der Leyen d’imposer une interdiction d’exportation des vaccins vers le Royaume-Uni. Encore Ambrose Evans-Pritchard prévient que les singeries du bloc pourraient accélérer le flux de capitaux hors de la zone euro. Editeur Europe James Crisp analyse le risque d’une guerre commerciale des vaccins.

L’appel en diffamation de Depp accuse Heard de « mensonge calculé »

Amber Heard a fait don de seulement 550 000 $ de son règlement de divorce de 7 millions de dollars à un organisme de bienfaisance, a déclaré un tribunal. Johnny Depp, l’ex-mari de Mme Heard, a lancé son appel contre le jugement de la Haute Cour de l’année dernière selon lequel il avait agressé son ex-femme et qu’un article de 2018 dans The Sun qualifiant M. Depp de « batteur d’épouse » était « substantiellement vrai ». La star hollywoodienne cherche à obtenir un nouveau procès de sa plainte en diffamation contre le journal et a contesté l’affirmation de Mme Heard selon laquelle elle avait divisé son règlement à sept chiffres entre le Children’s Hospital de Los Angeles et l’American Civil Liberties Union après le divorce du couple en 2016. Lisez la suite pour plus de détails.

Meilleur retrait de tous les temps? Le parieur gagne 250k £ sur un pari de 5 £

C’est une décision sur laquelle toute personne serait angoissée. Encaisser ou ne pas encaisser un coupon de pari à une victoire d’un demi-million de livres. Le fan de courses de chevaux Paul Dean avait vu quatre de ses sélections sur cinq gagner leurs courses, ce qui signifie qu’il était à une victoire d’un paiement de 511225 £ de Betfair sur un accumulateur de 5 £. De plus, il n’avait besoin que d’Envoi Allen, le favori du 4/9, pour réussir aujourd’hui la Chase des novices des marais à Cheltenham. De nombreux amateurs de paris l’ont accusé de l’avoir mis en bouteille lorsqu’il a révélé qu’après une nuit de réflexion, il encaissait, se garantissant 250 000 £. Pourtant, au fil des événements, cela s’est avéré être un coup de maître. Lisez la suite pour plus de résultats du Festival de Cheltenham aujourd’hui.

En un coup d’œil: Briefing de la soirée sur le coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres du jour

Manoir Drayton | Les exploitants d’un parc à thème ont été condamnés à une amende d’un million de livres sterling après des manquements à la sécurité qui ont entraîné la mort d’une jeune fille de 11 ans lors de sa promenade dans les rapides. Evha Jannath a été «propulsée» d’un navire lors du trajet Splash Canyon à Drayton Manor dans le Staffordshire lors d’un voyage scolaire de fin d’année le 9 mai 2017. Poursuivez votre lecture pour plus de détails sur l’accusation.

Partout dans le monde: le survivant politique ultime

Les résultats d’une élection générale aux Pays-Bas n’ont surpris personne: l’actuel Premier ministre par intérim, Mark Rutte, a remporté le plus de sièges, selon les dernières projections. Son Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD) semble avoir augmenté sa part des voix. « Incroyable: quatrième fois de suite! » il a dit aux journalistes après avoir vu les sondages de sortie. Pour les étrangers, cela pourrait bien être considéré comme incroyable mais Senay Boztas examine comment M. Rutte s’est accroché au pouvoir pour un quatrième mandat.

Entretien du jeudi

« Je me dirigeais vers la retraite jusqu’à ce que le déménagement à Miami soit sorti de nulle part »