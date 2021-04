Le vaccin Oxford / AstraZeneca maison offre une meilleure protection après une dose que le vaccin américain Pfizer, selon une étude majeure.

Alors que les deux vaccins ont produit un nombre similaire d’anticorps, le vaccin d’Oxford a entraîné une réponse des lymphocytes T beaucoup plus forte – ce qui pourrait aider à combattre de nouvelles variantes de Covid.

Les cellules T sont plus adaptables lorsqu’il s’agit de lutter contre le virus car il modifie sa structure.

L’étude, dirigée par l’Université de Birmingham, a examiné l’effet d’une dose unique de chaque vaccin chez 165 personnes de plus de 80 ans.

Les réponses des lymphocytes T ont été trouvées chez seulement 12% des patients Pfizer, contre 31% qui avaient reçu le jab d’Oxford.

La chercheuse Helen Parry a déclaré: «Nous avons maintenant besoin de recherches supplémentaires pour comprendre ce que signifie cette différence dans la réponse des lymphocytes T et comment nous pourrions travailler pour optimiser la vaccination future.»

Cela intervient alors que de nouvelles données montrent que les personnes qui ont été complètement vaccinées sont 75,6% moins susceptibles d’avoir à se rendre aux A&E si elles contractent Covid.

Le chiffre est de 51% pour un seul coup.

Le chef du NHS, Sir Simon Stevens, a déclaré au Health Service Journal Leadership Congress: «Les données que nous avons analysées montrent une réduction de 75% des hospitalisations d’urgence de Covid pour les cohortes de vaccination et, à mesure que de plus en plus de personnes sont vaccinées, cet effet va s’élargir.»

Les décès de Covid au Royaume-Uni ont chuté de 16% en une semaine – avec 38 autres enregistrés hier. 2491 autres personnes ont été testées positives au cours des dernières 24 heures.

Au total, 127 161 décès dus à des Covid au Royaume-Uni ont été enregistrés depuis le début de la pandémie.

Plus de 32 millions de personnes ont eu leur premier coup et plus de huit millions ont reçu leur deuxième.