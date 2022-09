Le vaccin Omicron sera disponible pour la plupart en Colombie-Britannique d’ici la fin octobre, disent Dix et Bonnie Henry – Kelowna Capital News

Le meilleur médecin et ministre de la Santé de la Colombie-Britannique a déclaré que la plupart des résidents devraient s’attendre à pouvoir recevoir un rappel COVID-19 ciblant la variante Omicron ce mois-ci ou en octobre.

Le Dr Bonnie Henry et le ministre de la Santé Adrian Dix ont déclaré dans une déclaration conjointe que la province devrait commencer à distribuer des doses du vaccin nouvellement approuvé de Moderna dès que l’approvisionnement arrivera, avec plus d’informations à venir mardi prochain.

Santé Canada a approuvé le soi-disant vaccin «bivalent» qui cible également la souche originale du virus jeudi (1er septembre).

Henry et Dix décrivent le vaccin comme étant plus efficace pour protéger les personnes contre les maladies graves causées par Omicron, la variante la plus courante du COVID-19 actuellement en circulation en Colombie-Britannique.

Moderna fournit au Canada 12 millions de doses de vaccin, et ils disent que les responsables de la Colombie-Britannique travailleront avec le gouvernement fédéral pour assurer l’approvisionnement de la province.

Les responsables devraient fournir de plus amples informations sur le calendrier et l’éligibilité pour les tirs le 6 septembre.

Henry et Dix disent que le vaccin arrivera sur plusieurs semaines et que des injections seront disponibles dans les cliniques et les pharmacies des autorités sanitaires.

– La Presse Canadienne

