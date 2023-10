Le vaccin Novavax Covid peut encore rattraper les vaccins Pfizer et Moderna

Un agent de santé prépare une dose du vaccin Novavax alors que l’Organisation néerlandaise des services de santé démarre le programme de vaccination Novavax le 21 mars 2022 à la Haye, aux Pays-Bas. Patrick Van Katwijk | Getty Images

Les Américains peuvent enfin mettre la main sur Novavax Le dernier vaccin Covid d’après que les régulateurs américains ont donné leur feu vert au vaccin cette semaine. L’arrivée du vaccin intervient près de trois semaines après de nouveaux vaccins de Pfizer et Moderne atteint le public, et après plus de 4 millions de patients ils ont retroussé leurs manches pour tenter leur chance en septembre. Mais les analystes de Wall Street ne s’inquiètent pas de ce retard. Ils ont déclaré que Novavax semble bien placé pour rattraper et rivaliser cet automne avec les autres sociétés sur le marché américain du vaccin Covid, en particulier après que des problèmes logistiques ont entravé le déploiement des autres injections et une Food and Drug Administration. étiquette cela permet une large accessibilité au vaccin de Novavax, entre autres facteurs. « Je ne suis vraiment pas préoccupé par le calendrier ou le décalage par rapport aux autres plans », a déclaré à CNBC Mayank Mamtani, analyste de B. Riley Securities. Il a ajouté que les régulateurs ont autorisé le nouveau tir de Novavax un peu plus tard que ce que la société avait estimé, soit à la fin du troisième trimestre. C’est une bonne nouvelle pour Novavax, qui s’efforce de renforcer sa situation financière après avoir émis des doutes sur sa capacité à rester en activité en début d’année. La société de biotechnologie mise sur les ventes de son vaccin Covid mis à jour – son seul produit disponible dans le commerce – et sur une vaste campagne de réduction des coûts pour l’aider à rester à flot. Les responsables de la santé publique considèrent le vaccin de Novavax comme une alternative précieuse pour les personnes qui ne souhaitent pas recevoir d’injections d’ARN messager de Pfizer et Moderna, qui enseignent aux cellules comment fabriquer des protéines qui déclenchent une réponse immunitaire contre Covid. Le vaccin de Novavax repousse le virus grâce à une technologie basée sur les protéines, une méthode vieille de plusieurs décennies utilisée dans les vaccinations de routine contre l’hépatite B et le zona. Silvia Taylor, responsable des affaires générales et du plaidoyer de Novavax, a déclaré à CNBC que la société avait collecté des données montrant que 25 à 30 % des personnes préfèrent un vaccin à base de protéines. « Nous sommes impatients de répondre à cette demande et à bien d’autres à la suite de l’apparition de nouveaux variants et de l’augmentation des cas de COVID », a déclaré Taylor dans un communiqué. Les actions de Novavax ont bondi de plus de 10 % mardi après que la FDA a autorisé sa nouvelle injection. Mais les actions de la société sont toujours en baisse de plus de 25 % depuis le début de l’année, après avoir perdu plus de 90 % de leur valeur l’année dernière.

Le tir de Novavax a une large étiquette d’autorisation

La FDA autorisé Le vaccin mis à jour de Novavax – qui cible la sous-variante omicron XBB.1.5 – pour une utilisation d’urgence chez les personnes âgées de 12 ans et plus. Les patients précédemment vaccinés avec un ancien vaccin Covid peuvent recevoir une dose du nouveau vaccin de Novavax, tandis que les personnes non vaccinées peuvent recevoir deux doses, selon l’autorisation. De même, la FDA approuvé les nouveaux vaccins de Pfizer et Moderna pour les personnes âgées de 12 ans et plus, mais l’agence a également autorisé ces vaccins pour une utilisation d’urgence chez les enfants âgés de 6 mois à 11 ans. Mamtani a néanmoins déclaré que l’étiquette d’autorisation du nouveau vaccin de Novavax est « large et sans aucune restriction notable pour la première fois », ce qui rendra probablement le vaccin aussi largement accessible aux adolescents et aux adultes que les nouveaux vaccins à ARNm. Cela place Novavax sur un pied d’égalité avec Pfizer et Moderna cet automne, même en tant qu’entrant tardif dans le jeu. Le étiquette car le dernier rappel Covid de Novavax était bien plus restrictif. L’année dernière, la FDA l’a autorisé comme première dose de rappel pour les personnes âgées de 18 ans et plus qui ne pouvaient pas recevoir une nouvelle injection d’ARNm pour des raisons d’accessibilité ou cliniques. Selon Mamtani, cela « a essentiellement empêché beaucoup de gens » de l’obtenir l’automne dernier.

Un agent de santé administre une dose du vaccin Novavax Covid-19 dans une pharmacie de Schwenksville, Pennsylvanie, États-Unis, le lundi 1er août 2022. Hannah Beier | Bloomberg | Getty Images

« Enfin, après trois ans, Novavax dispose d’un label qui place son vaccin à parité avec les injections d’ARNm », a déclaré Mamtani. « Je pense que les mots les plus puissants sur cette étiquette étaient que les gens peuvent l’obtenir quels que soient leurs antécédents de vaccination contre le Covid. »

Des problèmes logistiques ont ralenti Pfizer et Moderna

Le vaccin de Novavax entre sur le marché après que Pfizer et Moderna aient obtenu un début cahoteux dans le déroulement de leurs tirs. Les problèmes d’assurance et d’approvisionnement ont empêché de nombreux Américains de trouver ou d’accéder gratuitement aux nouveaux vaccins à ARNm, ce qui pourrait donner à Novavax l’occasion de rattraper son retard et d’inciter davantage de personnes à se faire vacciner. « Nous savons que beaucoup de gens ont essayé de se faire vacciner à ARNm, mais ils n’y sont pas parvenus en raison de problèmes logistiques d’accès et de distribution », a déclaré à CNBC Roger Song, analyste chez Jefferies. « C’est donc une des raisons pour lesquelles le retard de deux ou trois semaines ne sera pas nécessairement un obstacle pour Novavax. » Il n’y a aucun moyen de savoir si le déploiement du nouveau tir de Novavax connaîtra des problèmes logistiques similaires ou si le lancement sera plus fluide. Le gouvernement fédéral a transféré la distribution et la couverture du vaccin Covid vers le marché privé pour la première fois cet automne. Cela s’est avéré être une transition délicate pour le système de santé américain.

Un panneau annonce des injections de vaccin contre le COVID-19 (coronavirus) dans une pharmacie Walgreens à Somerville, Massachusetts, le 14 août 2023. Brian Snyder | Reuters

Toutefois, les prestataires de soins de santé et les pharmacies ont indiqué qu’ils résolvaient les problèmes logistiques et qu’ils seraient mieux équipés pour les gérer à l’avenir. La semaine dernière, un groupe d’assureurs a déclaré à l’administration Biden qu’ils en avaient « en grande partie, sinon complètement », fini avec correction des retards en couverture d’assurance pour les nouveaux vaccins Covid. Ces retards ont amené certains patients à se voir facturer jusqu’à 190 dollars pour une injection dans les pharmacies. « Si d’autres problèmes surviennent, nous sommes prêts à mettre en œuvre rapidement des améliorations du système », ont indiqué les assureurs dans une lettre. Certaines pharmacies, comme Walgreens semblent également résoudre les ruptures d’approvisionnement, qui ont laissé de nombreux magasins sans aucune nouvelle injection de Covid pour les patients.

Les vaccinations contre le Covid pourraient culminer plus tard cet automne