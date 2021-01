Une étude britannique sur le vaccin contre le coronavirus de Novavax montre qu’il semble être efficace à 89%, sur la base des premiers résultats.

Il semble également fonctionner – mais pas aussi bien – contre les nouvelles souches de COVID-19 qui ont été trouvées pour la première fois en Angleterre et en Afrique du Sud.

Cette annonce intervient au milieu des inquiétudes quant à savoir si les vaccins déployés dans le monde seront suffisamment puissants pour se protéger contre les nouvelles variantes.

On pense que la variante britannique est environ 70% plus infectieuse – et plus mortelle – que la souche originale de coronavirus qui a déclenché la pandémie mondiale.

L’étude portant sur 15000 personnes en Grande-Bretagne est toujours en cours, mais une analyse intermédiaire a révélé que 62 participants avaient jusqu’à présent reçu un diagnostic de COVID-19 – seulement six d’entre eux dans le groupe qui a reçu le vaccin et les autres qui ont reçu des injections placebo.

Les infections se sont produites à un moment où le Royaume-Uni connaissait une augmentation du COVID-19 causée par la variante la plus contagieuse.

Une analyse préliminaire a révélé que plus de la moitié des participants à l’essai qui ont été infectés avaient la version mutée.

Les chiffres sont très faibles, mais Novavax a déclaré qu’ils suggéraient que le vaccin était efficace à près de 96% contre l’ancien coronavirus et à près de 86% contre la nouvelle variante.

Les scientifiques se sont encore plus inquiétés d’une souche découverte pour la première fois en Afrique du Sud et porteuse de différentes mutations – et les résultats d’une étude plus petite de Novavax suggèrent que le vaccin fonctionne mais pas aussi bien que contre la variante britannique.

L’étude sud-africaine a inclus des volontaires séropositifs. Parmi les volontaires séronégatifs, le vaccin semble efficace à 60%.

En incluant les volontaires immunodéprimés, la protection globale était de 49%, a déclaré la société. Alors que les tests génétiques sont toujours en cours, jusqu’à présent, environ 90% des maladies COVID-19 découvertes dans l’étude sud-africaine apparaissent en raison du nouveau mutant.

Les résultats préliminaires peuvent aider Novavax à obtenir l’autorisation pour son vaccin en Grande-Bretagne, mais le gouvernement américain finance une étude beaucoup plus vaste qui recrute toujours des volontaires.

Les vaccins contre le COVID-19 entraînent le corps à reconnaître le nouveau coronavirus, principalement la protéine de pointe qui le recouvre.

Mais le candidat Novavax est fabriqué différemment des premiers clichés utilisés. Appelée vaccin à protéines recombinantes, la société du Maryland utilise le génie génétique pour cultiver des copies inoffensives de la protéine de pointe du coronavirus dans les cellules d’insectes.

Les scientifiques extraient et purifient la protéine, puis la mélangent à un produit chimique stimulant le système immunitaire.