Le vaccin Novavax Covid-19 «extrêmement efficace», déclare le PDG, 100 millions de doses par mois seront produites d’ici la fin du troisième trimestre après un essai réussi

Dans un communiqué de presse lundi, Novavax a publié les données d’essai tant attendues d’une étude de phase trois aux États-Unis et au Mexique qui suggèrent que le tir est efficace à 90,4% contre Covid-19.

Le vaccin, qui n’a pas encore été approuvé partout dans le monde, s’est avéré efficace à 100 % pour prévenir le Covid-19 sévère et modéré, toutes les hospitalisations ayant lieu dans le groupe placebo de l’essai.

«Aujourd’hui, Novavax fait un pas de plus vers la réponse au besoin critique et persistant de santé publique mondiale en vaccins supplémentaires contre le Covid-19. Ces résultats cliniques renforcent que le NVX-CoV2373 est extrêmement efficace et offre une protection complète », a déclaré Stanley Erck, PDG de Novavax.

L’étude, qui a impliqué près de 30 000 volontaires, fournit les données nécessaires à l’entreprise pour demander une autorisation d’urgence aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Le vaccin, qui est administré en deux doses, s’est avéré efficace à 93 % contre les « variantes préoccupantes » et les « variantes intéressantes » en circulation, ainsi qu’à 91 % dans les populations à haut risque.

La société ajoute que le jab était « bien toléré » et que les événements indésirables graves étaient peu nombreux et équilibrés entre les groupes vaccin et placebo.

Le communiqué indique que la société reste sur la bonne voie pour augmenter sa capacité de fabrication à 100 millions de doses par mois d’ici la fin du troisième trimestre et à 150 millions d’ici la fin du quatrième trimestre.

Les données des essais de Novavax aux États-Unis et au Mexique étaient très attendues après que la société a publié les données positives d’un essai basé au Royaume-Uni en janvier. Le vaccin était efficace à 89,3 % dans l’essai britannique.

Alors que la grenaille sera produite dans le monde entier, y compris au Royaume-Uni, il est prévu que le Serum Institute of India sera responsable de la fabrication d’une partie substantielle.

Covax, le programme international de partage de vaccins, qui fournit des vaccins à certains des pays les plus pauvres du monde, a signé un accord avec Novavax en mai pour 350 millions de vaccins.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!