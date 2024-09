Le vaccin MVA-BN à dose unique est modérément efficace contre la variole du mouton

Actualités de HealthDay — Une dose du vaccin modifié Ankara-Bavarian Nordic (MVA-BN) est modérément efficace contre l’infection à mpox dans les communautés à risque, selon une étude publiée en ligne le 11 septembre dans Le BMJ.

Christine Navarro, M.D., de Santé publique Ontario à Toronto, et ses collègues ont estimé l’efficacité réelle du vaccin MVA-BN contre l’infection à mpox dans le cadre d’un essai ciblé impliquant 9 803 hommes ayant subi des tests de dépistage de la syphilis et d’une infection bactérienne sexuellement transmissible confirmée en laboratoire au cours de l’année précédente ou ayant reçu une ordonnance pour une prophylaxie pré-exposition au VIH au cours de l’année précédente. Les personnes vaccinées 15 jours auparavant ont été jumelées à des hommes non vaccinés dans un rapport de 1:1 chaque jour entre le 12 juin et le 27 octobre 2022. Au total, 3 204 hommes ayant reçu le vaccin ont été jumelés à 3 204 témoins non vaccinés.

Les chercheurs ont identifié 71 infections à mpox, avec 0,09 et 0,20 pour 1 000 personnes-jours dans les groupes vaccinés et non vaccinés, respectivement, au cours de la période d’étude de 153 jours. Pour une dose de MVA-BN, l’efficacité estimée du vaccin contre l’infection à mpox était de 58 %.

« Nos résultats renforcent les preuves selon lesquelles le MVA-BN est efficace pour prévenir l’infection à mpox et devrait être mis à disposition et accessible aux communautés à risque », écrivent les auteurs.

