Le vaccin Mpox est efficace à 58 % après une seule dose, selon une étude canadienne – National

Une seule dose du vaccin mpox offre une protection modérée contre le virus, selon une nouvelle étude canadienne. Même si le terme « modéré » ne semble pas impressionnant, les chercheurs qualifient les résultats d’« excellents » et espèrent que davantage de Canadiens à risque continueront de se faire vacciner.

L’étude, publiée mercredi dans le BMJa constaté qu’une dose unique de Vaccinia modifiée Ankara-Bavarian Nordic (MVA-BN) était efficace à 58 % pour protéger contre l’infection par le mpox.

Aucun essai clinique randomisé n’a encore été mené pour tester l’efficacité de la vaccination contre le mpox. Des estimations antérieures, basées sur des études d’observation, suggéraient qu’une seule dose du vaccin pourrait être efficace entre 36 et 86 %, selon l’étude.

« C’est important parce qu’avant l’utilisation d’urgence de ce vaccin pour tenter de réduire les infections lors d’une épidémie mondiale qui a également touché le Canada, il n’y avait pas eu d’essais cliniques antérieurs pour nous dire dans quelle mesure ce vaccin pourrait fonctionner dans le monde réel lors d’une épidémie », a déclaré la Dre Sharmistha Mishra, coauteure de l’étude et professeure agrégée au Département de médecine de l’Université de Toronto.

« Nous avions beaucoup de données sur la sécurité de ce vaccin, mais pas beaucoup sur son efficacité. Il a été déployé dans une situation d’urgence et, grâce au type d’infrastructure de données et au système de santé dont nous disposons en Ontario, nous avons pu enfin l’examiner et voir à quel point il fonctionnait réellement », a-t-elle déclaré à Global News.





Le vaccin est généralement administré en deux doses, à 28 jours d’intervalle, pour protéger contre la MPOX. Cependant, cette étude n’a pas examiné l’efficacité de la deuxième dose.

Le vaccin MVA-BN est un vaccin contre la variole introduit après que l’épidémie mondiale de variole a été déclarée urgence de santé publique en juillet 2022.

En Ontario, le vaccin a été initialement introduit en juin 2022 comme traitement post-exposition pour les contacts à haut risque et comme traitement pré-exposition pour les hommes gais, bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, ainsi que pour les travailleurs du sexe à haut risque d’exposition, selon l’étude.

Bien qu’une série de deux doses ait été approuvée au Canada, l’Ontario a d’abord utilisé une stratégie à dose unique en raison de l’approvisionnement limité, pour ensuite passer à un programme à deux doses d’ici septembre 2022.

Avant l’épidémie, les données sur l’efficacité du MVA-BN contre le mpox étaient limitées. Mais les chercheurs de l’ BMJ L’étude visait à fournir une estimation plus précise de l’efficacité d’une dose de MVA-BN contre l’infection à mpox dans une population plus large en utilisant un essai cible.

Pour ce faire, les chercheurs ont examiné un total de 3 204 hommes ayant reçu le vaccin et ont été appariés à 3 204 témoins non vaccinés. Au cours de la période d’étude entre juin 2022 et octobre 2022, 71 infections à mpox ont été diagnostiquées, 21 dans le groupe vacciné et 50 dans le groupe non vacciné.

« Nous voulions savoir dans quelle mesure le vaccin déployé en 2022 en Ontario était efficace pour prévenir l’infection chez les personnes les plus à risque d’être infectées par le mpox », a déclaré Mishra. « Nous avons constaté que parmi les personnes vaccinées, le risque d’infection était réduit de 58 %. »





Même si une efficacité de 58 % peut paraître peu élevée, Mishra a déclaré que ces résultats sont néanmoins très prometteurs, les qualifiant de « formidables ».

« Cela nous a montré que lorsqu’une mesure est aussi efficace que 58 %, en particulier lorsqu’une épidémie apparaît, elle peut avoir un impact très important, surtout lorsqu’elle est combinée à d’autres mesures pour tenter de réduire la transmission et l’infection », a-t-elle déclaré.

Alors que les infections à mpox augmentent à nouveau dans le monde, les chercheurs ont déclaré que ces résultats « renforcent les preuves que le MVA-BN est efficace pour prévenir l’infection à mpox et devrait être mis à disposition et accessible aux communautés à risque ».

Le 14 août, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le virus MPO comme une urgence de santé publique mondiale pour la deuxième fois en deux ans, à la suite d’une épidémie du virus dans certaines régions d’Afrique.

À la même époque, les responsables de la santé de l’Ontario ont mis en garde contre une forte augmentation des cas de MPOX dans la région.

Identifié à l’origine chez les singes en 1958, le mpox, anciennement connu sous le nom de variole du singe, était principalement confiné à l’Afrique centrale et occidentale et se transmettait par contact étroit avec des animaux infectés.

Cependant, un changement s’est produit en 2022, lorsque le virus s’est propagé rapidement parmi les populations du monde entier, notamment en Europe, en Amérique du Nord et au-delà.

Le Mpox appartient à la même famille de virus que la variole et provoque des symptômes similaires, mais généralement plus légers. Les symptômes courants du Mpox sont une éruption cutanée ou des lésions muqueuses qui peuvent durer de deux à quatre semaines, accompagnées de fièvre, de maux de tête, de douleurs musculaires, de maux de dos, d’un manque d’énergie et de ganglions lymphatiques enflés. les rapports de l’OMS.

La variole du mouton est causée par deux variantes génétiques distinctes, ou clades : la clade I et la clade II. La clade II, qui cause généralement des infections moins graves, est responsable de l’épidémie mondiale qui a débuté en 2022 et est la variante qui circule au Canada.





La clade I, une souche plus préoccupante qui entraîne une maladie plus grave et des taux de mortalité plus élevés, se propage désormais au-delà de l’Afrique. Cette clade, récemment identifiée dans les réseaux sexuels, a été détectée dans des pays comme le Kenya, le Rwanda, et la Suède — des pays qui n’avaient jamais signalé de cas de MPOX auparavant.

Le vaccin MVA-BN n’a été étudié qu’en Ontario, où la souche Clade II du mpox est présente. Mais les chercheurs espèrent qu’il est toujours efficace contre la souche Clade I.

« Nous ne savons pas si ce vaccin sera aussi efficace, mais nous étions déjà confrontés à la même situation en 2022 en fonction des informations dont nous disposons. Il n’y a donc pas beaucoup de raisons de penser qu’il ne serait pas aussi efficace. Mais nous n’avons pas encore ces informations car les vaccins ont déjà été mis en œuvre dans ce cadre de la première phase », a déclaré Mishra.