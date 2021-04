Les patients du NHS devraient recevoir le vaccin Moderna aujourd’hui alors que le gouvernement entame sa prochaine phase du déploiement du jab.

Le vaccin sera le troisième vaccin Covid à être distribué en Grande-Bretagne et sera disponible sur 21 sites, ont confirmé les responsables.

Un homme reçoit son vaccin Covid alors que la prochaine phase du déploiement du vaccin commence Crédit: PA

Avec le jab Pfizer, il offre une alternative au vaccin Oxford-AstraZeneca pour les moins de 30 ans, après des inquiétudes quant à un lien possible avec des caillots sanguins très rares.

Le Pays de Galles et l’Écosse ont commencé à utiliser le vaccin Moderna la semaine dernière.

Jusqu’à présent, au Royaume-Uni, plus de 32 millions de personnes ont reçu un vaccin contre le coronavirus et plus de 7,4 millions ont eu leur deuxième.

Trois vaccins sont en cours de déploiement, le vaccin Pfizer / BioNTech, le vaccin Oxford / AstraZeneca et le vaccin Moderna ont également rejoint la ligne la semaine dernière.

Le professeur Stephen Powis, directeur médical du NHS England, a déclaré que le fait d’avoir « un troisième coup dans notre arsenal » a marqué un autre « jalon » dans le programme de vaccination.

Il a déclaré que plus de sites proposeraient le vaccin Moderna à mesure que d’autres approvisionnements arriveraient.

Et il a exhorté les gens à se présenter pour la vaccination lorsqu’ils sont invités, affirmant que les vaccins étaient « notre espoir à la fin d’une année pas comme les autres ».

Les ministres avaient précédemment promis que 32 millions de personnes appartenant aux neuf principaux groupes prioritaires recevraient le vaccin d’ici le 15 avril.

M. Johnson a déclaré: «Nous avons maintenant franchi une autre étape extrêmement importante dans notre programme de vaccination en offrant des injections à tous les membres des neuf groupes à risque le plus élevé.

«Cela signifie que plus de 32 millions de personnes ont reçu les précieux vaccins de protection contre Covid 19.

«Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans le déploiement du vaccin qui a déjà sauvé des milliers de vies.

«Nous allons maintenant aller de l’avant en complétant les deuxièmes doses essentielles et en progressant vers notre objectif d’offrir à tous les adultes un vaccin d’ici la fin du mois de juillet.»