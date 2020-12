Le vaccin contre le coronavirus de Moderna a été pratiquement autorisé aux États-Unis après avoir reçu jeudi l’approbation écrasante des conseillers du régulateur américain des médicaments.

Un panel de conseillers de la Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé l’utilisation d’urgence du jab de Moderna, assurant pratiquement un deuxième vaccin contre Covid-19 pour un pays qui a été ravagé par la pandémie.

Le comité a voté 20-0 avec une abstention que les avantages du vaccin l’emportent sur ses risques chez les personnes âgées de 18 ans et plus, une semaine après que le même panel a soutenu un vaccin similaire de Pfizer et BioNTech, conduisant à une autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA un jour plus tard. .

Les responsables américains ont déclaré qu’ils s’attendaient à recevoir 40 millions de doses des vaccins Pfizer et Moderna d’ici la fin de l’année – suffisamment pour vacciner 20 millions de personnes. Les deux vaccins ont été efficaces à environ 95% pour prévenir la maladie dans les essais cliniques sans aucun problème d’innocuité sérieux.

Contrairement au vaccin de Pfizer, qui présente des défis de distribution complexes en raison de son besoin d’être expédié et stocké à -70 ° C (-94 ° F), le vaccin de Moderna ne nécessite pas de congélateurs ultra-froids ou de grandes quantités de glace sèche, ce qui facilite l’approvisionnement les régions éloignées.

La FDA devrait accorder l’autorisation dès vendredi, offrant une nouvelle lueur d’espoir à un pays qui a perdu plus de 300000 vies à cause de Covid-19 – y compris un sommet en une journée de 3580 décès mercredi – alors qu’un nombre record de patients menacent de submerger les hôpitaux et les travailleurs de la santé américains.