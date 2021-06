Le vaccin Moderna demande l’approbation complète de la FDA; La Californie rencontre l’objectif

Moderna, l’une des trois sociétés autorisées à fournir des vaccins COVID-19 aux Américains en urgence, a annoncé mardi qu’elle avait commencé à demander une licence complète à la Food and Drug Administration.

En décembre, la FDA a autorisé l’utilisation des vaccins Moderna et Pfizer / BioNTech en urgence, ce qui leur a permis de ne pas fournir de données à long terme pour diffuser plus rapidement leurs vaccins au public. Maintenant, les deux sociétés, qui ont ensemble été utilisées pour vacciner 168 millions d’Américains avec au moins un vaccin, ont collecté ces données et commencé à les fournir à l’agence de réglementation. Le mois dernier, Pfizer / BioNTech a demandé l’approbation complète pour toute personne de plus de 16 ans.

Les deux vaccins se sont révélés très sûrs et efficaces à plus de 90% dans la prévention du COVID-19 symptomatique et ne devraient pas avoir de problème pour obtenir une licence biologique complète de la FDA. Le processus, cependant, pourrait prendre des semaines à quelques mois.

Les deux groupes ont publié des données montrant que leurs vaccins sont également sûrs et efficaces chez les adolescents de 12 ans et plus, bien qu’ils ne disposent pas encore de données à long terme dans ce groupe d’âge. Certains Américains ont déclaré qu’ils préféreraient attendre que les vaccins soient entièrement approuvés avant de se faire vacciner.

– Karen Weintraub

Également dans l’actualité:

► «Pass Over» d’Antoinette Chinonye Nwandu est en passe de devenir le premier spectacle de Broadway que le public peut regarder en direct, avec des représentations au August Wilson Theatre le 4 août. Le spectacle ne comprend que trois acteurs et une durée de 85 minutes sans entracte.

►Les Italiens mangent et boivent à l’intérieur dans les bars et restaurants pour la première fois depuis des mois. Jusqu’à mardi, les entreprises devaient soit offrir des sièges à l’extérieur, soit ne servir que des clients à emporter.

►L’Organisation mondiale de la santé a publié une liste d’utilisation d’urgence du vaccin COVID-19 fabriqué par Sinovac chez les adultes de 18 ans et plus, la deuxième autorisation de ce type qu’elle a accordée à une société chinoise.

►L’Inde, après un pic de cas qui a débuté en février et qui a augmenté en avril et début mai, a signalé une chute des infections au cours des trois dernières semaines. Mais le nombre de morts est toujours élevé et a commencé à baisser légèrement la semaine dernière, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 33,2 millions de cas confirmés de coronavirus et 594 500 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 170,8 millions de cas et 3,55 millions de décès. Plus de 135 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés – 40,7% de la population, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Les vaccins COVID-19 sont parmi les meilleurs jamais créés. Les sociétés pharmaceutiques essaient de les améliorer encore.

Le Wisconsin, autrefois un point chaud, enregistre désormais des taux d’hospitalisation record

Les hospitalisations dues au COVID-19 sont à leur plus bas niveau enregistré dans le Wisconsin, une baisse de 92% par rapport au pic d’il y a moins de sept mois dans ce qui était autrefois un point chaud national. L’Association des hôpitaux du Wisconsin a déclaré que, lundi, 186 personnes avaient été signalées comme hospitalisées dans tout l’État à cause du virus. Le sommet était de 2277 patients le 17 novembre 2020. Les 186 patients étaient en baisse de 68 par rapport à la semaine précédente.

La bonne nouvelle intervient alors que les mandats de masques se sont terminés mardi à Milwaukee et dans les bâtiments de l’État, y compris le Capitole. La commande de masques pour le comté de Dane, y compris la ville de Madison, expirait mercredi.

Heathrow séparera les voyageurs revenant de pays à haut risque

L’aéroport de Londres Heathrow a rouvert un terminal mis en veille pour accueillir les passagers en provenance de pays à haut risque. Les ressortissants et résidents britanniques revenant d’une «liste rouge» de 43 points chauds de coronavirus, dont l’Inde, le Brésil et la Turquie, font face à une quarantaine obligatoire de 10 jours dans un hôtel. Mais les critiques se sont plaints que les passagers de la liste rouge utilisent le même hall d’arrivée des aéroports que les voyageurs d’autres destinations plus sûres. À partir de mardi, les arrivées sur la liste rouge passeront par le terminal 3 de l’aéroport, fermé en avril 2020, alors que les voyages aériens internationaux chutaient.

« Les itinéraires de la liste rouge seront probablement une caractéristique des voyages au Royaume-Uni dans un avenir prévisible, car les pays vaccinent leurs populations à des taux différents », a déclaré l’aéroport dans un communiqué. « Nous adaptons Heathrow à cette réalité à plus long terme. »

Votre bureau est probablement en train de rouvrir – mais vous n’aurez peut-être pas besoin d’y aller

Plus de 70% des entreprises déclarent que les employés sera en mesure de retourner sur le lieu de travail au cours des cinq prochains mois, et 50% rouvriront entre août et octobre, selon une enquête du Conference Board auprès de 231 responsables des ressources humaines réalisée du 5 au 16 avril. Les résultats, fournis exclusivement à USA TODAY, montrent que 79% des grandes entreprises, pour la plupart, disent que 10% ou plus de leurs employés pourront travailler à distance au moins trois jours par semaine à mesure que la pandémie s’atténue. C’est environ trois fois le pourcentage d’entreprises avant la crise sanitaire.

«Le travail à distance va vraiment rester ici», déclare Frank Steemers, économiste principal au Conference Board. Ce sera « probablement l’un des principaux héritages organisationnels de la pandémie. » En savoir plus ici.

– Paul Davidson

Le chef de l’OMS appelle à un « traité contre la pandémie », un effort pour vacciner le monde

L’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti que le coronavirus «aggrave la divergence des fortunes économiques et qu’il y aura des conséquences négatives pour tous». Tedros a souligné que l’accès à la vaccination, qui n’est plus un problème majeur aux États-Unis mais un problème majeur dans le monde en développement, est essentiel pour mettre fin à la crise sanitaire et conduire une reprise mondiale à grande échelle. Il appelle à une stratégie renforcée et coordonnée, financée par de nouveaux financements, pour vacciner le monde.

« Un #PandemicTreaty est une promesse pour les générations futures », a tweeté Tedros. « C’est un moment pour un leadership exceptionnel, pour faire l’inhabituel et l’inédit. Nous devons aborder l’avenir avec les yeux ouverts et les bras ouverts. »

La Californie et le Maryland sont les derniers États à vacciner 70% des adultes

La Californie et le Maryland sont les 11e et 12e États à faire le point de référence du 4 juillet fixé par le président Joe Biden, qui a annoncé le mois dernier qu’il se fixait pour objectif d’inoculer 70% des adultes américains avec au moins un vaccin COVID-19 à cette date. . Jusqu’à présent, au moins 62% des adultes s’y trouvent, selon les données du Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes. 70% des adultes en Californie ont reçu au moins une dose du vaccin contre le coronavirus, le gouverneur Gavin Newsom a annoncé lundi. Le Maryland a également franchi le cap lundi.

Mais de nombreux États sont à la traîne. L’Alabama, l’Idaho, la Louisiane, le Mississippi et le Wyoming ont tous des taux de vaccination inférieurs à 40%. En Alabama, 36% de l’État a reçu au moins une dose.

«C’est très pénible parce que nous avons des vaccins et que nous les avons dans tous les coins de l’Alabama», a déclaré le Dr Karen Landers, responsable adjoint de la santé publique.

Le Pérou dit que le nombre de morts est presque triple des chiffres officiels

Le bilan de la pandémie de Petu a atteint 180 764 jusqu’au 22 mai, soit près du triple du bilan officiel, qui était de 68 000 jusqu’à présent. Le pays de 32,6 millions d’habitants a été durement touché par la pandémie. Des scènes de cimetières se remplissant de nouvelles sépultures et d’hôpitaux achetant des conteneurs réfrigérés pour servir de morgues de fortune suggéraient que la situation était bien pire que les données officielles ne le montraient, même au début de la pandémie.

«Ce qui est dit, c’est qu’un nombre important de décès n’ont pas été classés comme causés par le COVID-19», a déclaré le ministre de la Santé Oscar Ugarte, ajoutant que les critères d’attribution du coronavirus comme cause de décès avaient été modifiés.

Ugarte a déclaré qu’avant, seuls ceux qui «avaient un test de diagnostic positif» étaient considérés comme décédés du virus, mais d’autres critères ont depuis été incorporés.

Des unités mobiles de vaccination frappent de minuscules villes américaines pour renforcer l’immunité

Deux remorques mobiles de l’Agence fédérale de gestion des urgences ont sillonné le Nevada vers des villes sans pharmacies, cliniques ou autres sites de vaccination, donnant aux médecins, aux infirmières et aux gardes nationaux un aperçu de première main des communautés rurales et tribales où trouver des vaccins a été difficile pour les résidents.

Pour préserver le vaccin, les remorques sont équipées de réfrigérateurs ultra-froids alimentés par des générateurs sur roues. Lundi, les deux cliniques mobiles ont effectué des boucles de six semaines à travers le Nevada, qui comprenaient le retour pour terminer les schémas à deux doses dans l’État qui couvre une zone qui s’étendrait de Boston à Baltimore et Buffalo, New York.

Au départ, l’objectif était de vacciner 250 personnes par jour à chaque arrêt. Mais les chiffres ont varié, car l’offre de vaccins a augmenté et la demande a chuté.

«Il y a à peine un mois, les gens avaient encore du mal à trouver des sites de vaccination. Cela a vraiment changé au cours des trois ou quatre dernières semaines et maintenant nous essayons de trouver des personnes qui hésitent davantage à se faire vacciner », a déclaré Marc Reynolds, un médecin de Fallon qui a fait du bénévolat à la clinique mobile de sa ville natale et à la prison d’État de Lovelock.

Les cliniques ont livré 7600 clichés lors de deux tournées au Nevada et ont également été utilisées en Arizona, en Illinois, au Kentucky et dans d’autres États. Le chef de la division du Nevada de la gestion des urgences, Dave Fogerson, a déclaré que les habitants des communautés éloignées de l’État « n’auraient probablement pas obtenu autrement. »

Contribuant: The Associated Press.