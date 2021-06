Le vaccin Moderna demande l’approbation complète de la FDA; La Californie atteint son objectif

Moderna, l’une des trois sociétés autorisées à fournir des vaccins COVID-19 aux Américains en urgence, a annoncé mardi qu’elle avait commencé à demander une licence complète à la Food and Drug Administration.

En décembre, la FDA a autorisé l’utilisation des vaccins Moderna et Pfizer/BioNTech en urgence, leur permettant de ne pas fournir de données à long terme pour diffuser leurs vaccins plus rapidement au public. Maintenant, les deux sociétés, qui ont été utilisées ensemble pour vacciner 168 millions d’Américains avec au moins une injection, ont collecté ces données et commencé à les fournir à l’agence de réglementation. Le mois dernier, Pfizer/BioNTech a demandé une approbation complète pour toute personne de plus de 16 ans.

Les deux vaccins se sont avérés très sûrs et efficaces à plus de 90 % dans la prévention du COVID-19 symptomatique et ne devraient pas avoir de problème pour obtenir une licence biologique complète de la FDA. Le processus, cependant, pourrait prendre des semaines à quelques mois.

Les deux groupes ont publié des données montrant que leurs vaccins sont également sûrs et efficaces chez les adolescents âgés de 12 ans et plus, bien qu’ils ne disposent pas encore de données à long terme dans ce groupe d’âge. Certains Américains ont déclaré qu’ils préféreraient attendre que les vaccins soient entièrement approuvés avant de se faire vacciner.

– Karen Weintraub

►L’Inde, après un pic de cas qui a commencé en février et a augmenté en avril et début mai, a signalé des infections en chute libre au cours des trois dernières semaines. Mais le nombre de morts est toujours élevé et a commencé à baisser légèrement la semaine dernière, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

►2020 a vu une augmentation des ventes légales de cannabis aux États-Unis par rapport à 2019, en hausse de 46% à 17,5 milliards de dollars, selon les données de l’étude de marché BDSA.

►L’Organisation mondiale de la santé a créé un nouveau système pour nommer les variantes de COVID-19, s’éloignant des noms de lieux qui peuvent être difficiles à prononcer, difficiles à mémoriser et stigmatiser un pays spécifique.

►La Transportation Security Administration a signalé que le nombre de passagers contrôlés dans les aéroports américains du vendredi au dimanche a dépassé 1,6 million chaque jour ; Vendredi avait un sommet de 1,96 million. C’est le chiffre le plus élevé depuis le 8 mars 2020, juste avant que la pandémie ne commence à s’installer dans ce pays. Le dernier week-end du Memorial Day, le total pour les trois premiers jours était de 861 000.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,2 millions de cas confirmés de coronavirus et 594 500 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : plus de 170,7 millions de cas et 3,55 millions de décès. Plus de 135 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit 40,7 % de la population, selon le CDC.

La Californie et le Maryland sont les derniers États à inoculer 70 % des adultes

La Californie et le Maryland sont les 11e et 12e États à faire la référence du 4 juillet fixée par le président Joe Biden, qui a annoncé le mois dernier qu’il se fixait pour objectif d’inoculer 70 % des adultes américains avec au moins une injection de COVID-19 à cette date. . Jusqu’à présent, au moins 62 % des adultes s’y trouvent, selon les données du Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes. 70% des adultes en Californie ont reçu au moins une dose du vaccin contre le coronavirus, gouverneur Gavin Newsom annoncé lundi. Le Maryland a également atteint le cap lundi.

Mais de nombreux États sont à la traîne. L’Alabama, l’Idaho, la Louisiane, le Mississippi et le Wyoming ont tous des taux de vaccination inférieurs à 40 %. En Alabama, 36 % de l’État a reçu au moins une dose.

« C’est très pénible parce que nous avons des vaccins et nous en avons dans tous les coins de l’Alabama », a déclaré le Dr Karen Landers, responsable adjoint de la santé publique.

Le Pérou dit que le nombre de morts a presque triplé les chiffres officiels

Des responsables péruviens ont annoncé lundi que le nombre de décès dus à la pandémie dans le pays avait atteint 180 764 jusqu’au 22 mai, soit près du triple du nombre officiel de morts, qui était de 68 000 jusqu’à présent.

Le pays de 32,6 millions d’habitants a été durement touché par la pandémie. Des scènes de cimetières se remplissant de nouvelles inhumations et d’hôpitaux achetant des conteneurs réfrigérés pour servir de morgues de fortune suggéraient que la situation était bien pire que les données officielles ne le montraient, même au début de la pandémie.

« Ce qui est dit, c’est qu’un nombre important de décès n’ont pas été classés comme causés par COVID-19 », a déclaré le ministre de la Santé Oscar Ugarte, ajoutant que les critères d’attribution du coronavirus comme cause de décès avaient été modifiés.

Ugarte a déclaré qu’auparavant, seuls ceux qui « avaient un test de diagnostic positif » étaient considérés comme morts du virus, mais d’autres critères ont depuis été intégrés.

Des unités de vaccination mobiles frappent de petites villes américaines pour renforcer l’immunité

Deux remorques mobiles de l’Agence fédérale de gestion des urgences ont serpenté à travers le Nevada vers des villes sans pharmacies, cliniques ou autres sites de vaccination, donnant aux médecins, aux infirmières et aux gardes nationaux un aperçu direct des communautés rurales et tribales où trouver des vaccins a été difficile pour les résidents.

Pour conserver le vaccin, les remorques sont équipées de réfrigérateurs ultra-froids alimentés par des générateurs sur roues. Lundi, les deux cliniques mobiles ont effectué des boucles de six semaines à travers le Nevada, qui comprenaient un retour pour terminer des régimes à deux injections dans l’État qui couvre une zone qui s’étendrait de Boston à Baltimore et Buffalo, New York.

Initialement, l’objectif était de vacciner 250 personnes par jour à chaque arrêt. Mais les chiffres ont varié, car l’offre de vaccins a augmenté et la demande a diminué.

« Il y a tout juste un mois, les gens avaient encore du mal à trouver des sites de vaccination. Cela a vraiment changé au cours des trois ou quatre dernières semaines et maintenant nous essayons de trouver des personnes qui hésitent davantage à se vacciner », a déclaré Marc Reynolds, un médecin de Fallon qui s’est porté volontaire à la clinique mobile de sa ville natale et à la prison d’État de Lovelock.

Les cliniques ont effectué 7 600 injections au cours de deux tournées dans le Nevada et ont également été utilisées en Arizona, en Illinois, au Kentucky et dans d’autres États. Le chef de la Division de la gestion des urgences du Nevada, Dave Fogerson, a déclaré que les habitants des communautés éloignées de l’État « n’auraient probablement pas compris autrement ».

Contribuer : The Associated Press.