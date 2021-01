M. Hancock a déclaré que le vaccin de Moderna « stimulera encore plus notre programme de vaccination une fois que les doses seront disponibles ».

Le comité mixte de vaccination et d’immunisation (JCVI) soumettra des avis actualisés sur les groupes à privilégier pour la vaccination avant que les doses ne soient disponibles.

Alok Sharma, le secrétaire aux affaires, a salué la nouvelle comme « une autre étape importante vers la fin du verrouillage et le retour à une vie normale ». Il a souligné que la Grande-Bretagne était l’un des premiers pays d’Europe à signer un accord avec Moderna et a rendu hommage aux scientifiques, aux volontaires d’essai, aux régulateurs et aux médecins impliqués dans le processus.

Est-ce différent des vaccins Pfizer et Oxford?

Le jab Moderna fonctionne de la même manière que le vaccin Pfizer, ciblant les «protéines de pointe» que le coronavirus utilise pour pénétrer dans les cellules humaines.

Les deux jabs utilisent de l’ARN messager synthétique (ARNm), du matériel génétique qui contient des informations sur la protéine de pointe pour demander au corps de produire une petite quantité de cette protéine. De cette manière, il stimule le système immunitaire à produire une réponse anticorps protectrice.

Cependant, contrairement au Pfizer jab, le vaccin Moderna ne nécessite pas de stockage ultra-froid et peut rester stable à la température normale du réfrigérateur pendant 30 jours.

Comment sera-t-il déployé au Royaume-Uni?

Le vaccin sera déployé par les mêmes canaux par lesquels les vaccins Pfizer et Oxford sont livrés.

Cela comprend des centaines de sites de vaccination et de centres hospitaliers dirigés par des médecins généralistes, et à partir de la semaine prochaine, sept centres de vaccination de masse basés dans des stades sportifs et d’autres grands sites.

Tout le monde dans le pays sera dans un rayon de 16 km autour d’un vaccin disponible, a promis M. Johnson jeudi soir, au milieu des craintes croissantes concernant une loterie de code postal.

La reine et le prince Phillip ont maintenant été vaccinés, a annoncé le palais de Buckingham le 9 janvier.