Le vaccin Johnson & Johnson Covid peut protéger les gens contre la variante delta

Le chirurgien général américain, le Dr Vivek Murthy, a déclaré mercredi à CNBC qu’il y avait des raisons d’espérer que les personnes ayant reçu le vaccin à injection unique Johnson & Johnson Covid-19 pourraient être protégées contre la variante delta du virus.

Murthy a souligné les données qui ont montré que le tir d’Oxford-AstraZeneca est très efficace contre l’hospitalisation de la variante la plus contagieuse. Il a également déclaré que les gens devraient considérer le vaccin AstraZeneca « comme un cousin » du vaccin de J&J car il a été « construit sur une plate-forme similaire ».

« Alors que nous attendons toujours des études directes sur Johnson & Johnson et la variante delta, nous avons des raisons d’espérer, car le vaccin J&J s’est avéré assez efficace pour prévenir les hospitalisations et les décès, avec toutes les variantes que nous avons vues pour date », a déclaré Murthy à « The News avec Shepard Smith ».

Les responsables de l’Organisation mondiale de la santé ont exhorté les personnes entièrement vaccinées à continuer de porter des masques, la distance sociale et de pratiquer d’autres mesures de sécurité liées à la pandémie alors que la variante delta se propage à travers le monde.

Les Centers for Disease Control and Prevention, cependant, ont affirmé mercredi qu’il laissait aux États et aux autorités sanitaires locales le soin d’établir des directives concernant le port du masque.

Murthy a déclaré que les directives du CDC étaient basées sur la flexibilité des gens.

« Le CDC, dans ses directives, donnait essentiellement aux gens de la flexibilité et du choix, mais voulait que les gens sachent que, si vous êtes complètement vacciné, votre risque de contracter ce virus ou de le transmettre est faible, c’est pourquoi il a déclaré que les masques ne le sont pas. requis à l’intérieur ou à l’extérieur, si vous êtes complètement vacciné », a déclaré Murthy.

Les vaccins autorisés de Moderna, Pfizer-BioNTech et Johnson & Johnson se sont révélés très efficaces pour prévenir le Covid, en particulier contre les maladies graves et la mort.